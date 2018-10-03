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Общество | Кузнечанам дадут тепло после перекладки трассы у хирургического корпуса

03.10.2018|16:04
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В Кузнецке отопительный сезон стартовал 1 октября. В первую очередь ресурс начали получать детские сады, учреждения здравоохранения, а также жители, обслуживаемые муниципальным предприятием «Гортеплосеть».

В остальных домах, как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, батареи станут теплыми позднее: в частности, в южном, юго-западном и западном микрорайонах только к концу недели.

«Без перекладки участка теплотрассы на территории строящегося хирургического корпуса, а это нужно, чтобы стройка не останавливалась, подать тепловую энергию не представляется возможным», - уточнили в мэрии.

В настоящее время на объекте трудится рабочая бригада из Каменки. Специалисты нацелены уложиться в установленные сроки.

«Летом на ТЭЦ-3 был выполнен капитальный ремонт турбогенератора, проведены другие необходимые работы по подготовке станции к работе в осенне-зимний период», - добавили в пресс-службе.

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