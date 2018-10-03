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Общество | Имя певца, который выступит в Пензе перед педагогами, держится в секрете

03.10.2018|13:40
Печать

31 педагог получит награды как регионального, так и федерального уровня на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя. Праздник пройдет 4 октября в киноконцертном зале «Пенза».

Наставникам молодежи вручат почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, благодарности Рособрнадзора, почетные грамоты и благодарности губернатора и Законодательного собрания региона.

Кроме того, на торжественной церемонии будет объявлено о присвоении званий «Почетный работник сферы образования РФ» и «Заслуженный работник образования Пензенской области».

«Подарком станет выступление известного эстрадного исполнителя, имя которого мы пока оставляем в секрете», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В 2017 году для лучших учителей региона выступили артисты из продюсерского центра Григория Лепса, в 2016-м спел Александр Маршал, а в 2015-м музыкальным подарком стал концерт хора Турецкого.

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Гость|03.10.2018 13:50|

Бузова

Гость|03.10.2018 14:05|

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО

Гость|03.10.2018 14:07|

деньги спишут как за нормального,а выступят с ОТК..

Гость|03.10.2018 14:09|

раскрою секрет Я буду петь-ШНУР!!!!

Гость|03.10.2018 14:11|

Что такое алкогольный блэкаут?

Провалы в памяти подобного рода отмечаются, когда мозг не запоминает события, происходящие, когда человек находится под воздействием алкоголя.

По информации американского Национального института по борьбе с алкоголизмом, это происходит потому, что область мозга, отвечающая за память и связь событий, — гипоталамус — под действием алкоголя временно отключается.

В результате в системе записи и хранения информации в мозгу появляются пробелы.

Гость|03.10.2018 14:12|

Существует два вида потери памяти.

Самая часто встречающаяся форма — фрагментарная потеря памяти. Это когда в памяти у человека остаются обрывки событий, и он не может составить из них связное представление о том, что происходило в течение определенного времени, так как не помнит ряда важных деталей. По словам экспертов, в этом случае, как правило, при определенных усилиях, удается восстановить в памяти картину событий.

Полная потеря памяти — тяжелая форма амнезии, когда человек не помнит вообще ничего из того, что происходило в течение нескольких часов. В этом случае восстановить в памяти события чаще всего невозможно, посколько они даже не были записаны мозгом. Насколько это распространено?

Фрагментарная потеря памяти встречается очень часто, свидетельствуют результаты исследований, особенно среди молодых людей, злоупотребляющих алкоголем.

От 30 до 50% молодых людей, употребляющих алкоголь, признаются, что хотя бы однажды страдали от потери памяти.

Гость|03.10.2018 14:13|

Потеря памяти происходит при достижении определенной концентрации алкоголя в крови. Амнезия может стать результатом приема большого количества алкоголя за короткое время или употреблением спиртного на голодный желудок.

Потеря памяти может произойти, когда концентрация алкоголя в крови достигает 0,2% (около 2 промилле).

Гость|03.10.2018 14:14|

Тут помню а тут не помню)))

Гость|03.10.2018 14:15|

КУТУЗОВА))))

Гость|03.10.2018 14:18|

penzainform.ru писал(a):

«Подарком станет выступление известного эстрадного исполнителя, имя которого мы пока оставляем в секрете», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.
И так понятно что пригласить могли только одного из артистов с бала сатаны.

Гость|03.10.2018 14:20|

Я своей училке всегда пел песни Юрия Хоя)))

Гость|03.10.2018 14:43|

Давно уже не секрет . Кое кто знает маленькую тайну . А вот и огласим фамилию исполнителя . Многие будут удивлены .

Имя: Гость
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