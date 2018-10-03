03.10.2018 | 13:40

31 педагог получит награды как регионального, так и федерального уровня на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя. Праздник пройдет 4 октября в киноконцертном зале «Пенза».

Наставникам молодежи вручат почетные грамоты Министерства образования и науки РФ, благодарности Рособрнадзора, почетные грамоты и благодарности губернатора и Законодательного собрания региона.

Кроме того, на торжественной церемонии будет объявлено о присвоении званий «Почетный работник сферы образования РФ» и «Заслуженный работник образования Пензенской области».

«Подарком станет выступление известного эстрадного исполнителя, имя которого мы пока оставляем в секрете», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В 2017 году для лучших учителей региона выступили артисты из продюсерского центра Григория Лепса, в 2016-м спел Александр Маршал, а в 2015-м музыкальным подарком стал концерт хора Турецкого.