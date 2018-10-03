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Общество | Библиотекарей области научили создавать фильмы для рекламы книг

03.10.2018|19:01
Печать

В областной библиотеке для детей и юношества начало Декады русской классики совпало с завершением проекта по обучению сотрудников книгохранилищ современным технологиям. В течение года библиотекари из 19 районов региона учились линейному монтажу, чтобы не только живым словом, но и в виртуальной среде продвигать чтение в массы.

«Создание промороликов, или бук-трейлеров, - это работа с видеоредактором и размещение бук-трейлеров в официальных группах библиотечных сообществ в социальных сетях. Сегодня мы детально разбираемся, что такое бук-трейлер, как его создавать», - рассказала сотрудница областной библиотеки для детей и юношества Юлия Любезнова.

Обучение азам видеомонтажа, которые необходимы при создании небольших рекламных фильмов про ту или иную книгу, прошли более 50 библиотекарей области.

В тот же день в библиотеке стартовала Декада русской классики «Книга на все времена», в ходе которой школьников и студентов будут знакомить с творчеством поэтов и писателей.

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