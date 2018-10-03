03.10.2018 | 08:08

В среду, 3 октября, во всех детских садах и школах Пензы должно появиться отопление. Такое требование высказал глава администрации города Виктор Кувайцев на заседании штаба по пуску тепла, состоявшемся накануне вечером.

В пресс-службе мэрии уточнили, что по данным на вечер 2 октября не отапливались три дошкольных учреждения и пять школ. При этом во все стационары тепло уже подано. Кроме того, завершен ремонт сетей на улице Чкалова - это позволило дать отопление в историческом центре Пензы.

В итоге к восьмому дню отопительного сезона тепло дали в 2 420 из 3 081 жилого дома, 218 из 229 образовательных учреждений, 39 из 58 учреждений культуры, 88 из 128 объектов здравоохранения, 10 из 17 объектов спортивной направленности и 12 из 25 соцучреждений. Также отапливаются 2 из 6 объектов министерства труда и соцразвития, 17 из 23 объектов министерства образования, 6 из 12 - министерства культуры, 8 из 14 - министерства спорта.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 26 сентября. В первую очередь тепло подается в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы. Во все жилые дома оно должно поступить до 5 октября.

«Остается совсем мало времени, весь город должен получить тепло вовремя», - завершил заседание штаба Виктор Кувайцев.