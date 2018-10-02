02.10.2018 | 09:23

В понедельник, 1 октября, в Главном управлении МЧС России по Пензенской области обсудили безопасность жителей региона на водоемах в осеннее-зимний сезон.

В начале зимы выход людей и выезд техники на первый лед может привести к чрезвычайным ситуациям и даже трагедиям. Так, 6 декабря 2017 года в селе Засечном Пензенского района утонул мужчина.

«Руководителям муниципальных образований нужно заранее включиться в работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также начать подготовку к летнему купальному сезону 2019 года», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

«В предыдущие годы в семи муниципальных районах было зарегистрировано 14 мест массового выхода на лед, где одновременно могут быть до 300 человек, прежде всего рыбаки. Особенно это актуально для Пензы, Пензенского, Шемышейского, Земетчинского, Вадинского районов», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Безопасным для человека считается ледяное покрытие толщиной не менее 10-15 сантиметров. Лед непрочен там, где быстрое течение, бьющие ключи и стоковые воды, а также в районах произрастания водных растений, вблизи деревьев, кустов и камыша.