Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 окт 2018|10:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  75.99  |  $  65.57

Общество | Жителей Пензенской области предупредят об опасностях первого льда на водоемах

02.10.2018|09:23
Печать

В понедельник, 1 октября, в Главном управлении МЧС России по Пензенской области обсудили безопасность жителей региона на водоемах в осеннее-зимний сезон.

В начале зимы выход людей и выезд техники на первый лед может привести к чрезвычайным ситуациям и даже трагедиям. Так, 6 декабря 2017 года в селе Засечном Пензенского района утонул мужчина.

«Руководителям муниципальных образований нужно заранее включиться в работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также начать подготовку к летнему купальному сезону 2019 года», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

«В предыдущие годы в семи муниципальных районах было зарегистрировано 14 мест массового выхода на лед, где одновременно могут быть до 300 человек, прежде всего рыбаки. Особенно это актуально для Пензы, Пензенского, Шемышейского, Земетчинского, Вадинского районов», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Безопасным для человека считается ледяное покрытие толщиной не менее 10-15 сантиметров. Лед непрочен там, где быстрое течение, бьющие ключи и стоковые воды, а также в районах произрастания водных растений, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|02.10.2018 09:43|

Судя по количеству утонувших - всем пофиг. МЧС зря тратит свое время на самоубийц.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 