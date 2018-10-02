02.10.2018 | 11:44

В Пензенской области уже 1 540 семей получают ежемесячную выплату в размере 9 470 рублей за рождение первого ребенка (до достижения им полутора лет).

В пресс-службе регионального минтруда уточнили, что на господдержку могут претендовать семьи, в которых в 2018 году появился на свет или был усыновлен первенец. При этом среднедушевой доход не должен превышать 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 14 656,5 руб.

При рождении двойняшек или близнецов ежемесячная выплата на первого ребенка оформляется в органе социальной защиты, на второго - в областном отделении Пенсионного фонда России за счет материнского капитала.