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Общество | В Пензенской области выплаты за первенца получают 1 540 семей

02.10.2018|11:44
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В Пензенской области уже 1 540 семей получают ежемесячную выплату в размере 9 470 рублей за рождение первого ребенка (до достижения им полутора лет).

В пресс-службе регионального минтруда уточнили, что на господдержку могут претендовать семьи, в которых в 2018 году появился на свет или был усыновлен первенец. При этом среднедушевой доход не должен превышать 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 14 656,5 руб.

При рождении двойняшек или близнецов ежемесячная выплата на первого ребенка оформляется в органе социальной защиты, на второго - в областном отделении Пенсионного фонда России за счет материнского капитала.

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Гость|02.10.2018 12:21|

Задёшево государство детей покупает.

Гость|02.10.2018 12:22|

Если заниматься суррогатным материнством можно дороже продать.

Гость|02.10.2018 12:28|

Каждая молодая семья получает от правительства комфортабельную виллу под беспроцентный кредит на 30 лет и около $ 19 тыс. на проведение свадьбы. За рождение мальчика государство дарит $ 50 тыс., а когда в семье появляется третий ребенок, все ее финансовые долги автоматически аннулируются.

Гость|02.10.2018 12:30|

Это в России? Нет это в Арабских Эмиратах. В России же нет столько нефти, газа, золота, алмазов и т.д. и т.п.

Гость|02.10.2018 12:33|

А в России 9470 руб. чтобы с голоду не помереть на нищенские доходы в размере прожиточного минимума трудоспособного населения - 14 656,5 руб. Есть чем хвалится?

Имя: Гость
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