Железнодорожный районный суд г. Пензы обязал местный линейный отдел МВД России на транспорте устранить нарушения федерального законодательства, связанные с хранением оружия.
Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства неоднократно пытались решить проблему в досудебном порядке. Руководителю органа полиции вносили представления с требованиями оснастить комнаты хранения оружия в зданиях линейного отдела в г. Пензе и на станции Моршанск Тамбовской области системами приточно-вытяжной вентиляции, а также оборудовать комнаты чистки оружия.
Однако в добровольном порядке транспортные полицейские этого не сделали, и сотрудники прокуратуры обратились в суд.
«Прокуратурой установлен контроль за исполнением судебного акта», - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Очень интересная новость! Теперь точно пенсионную реформу отменят. Или не отменят. Но оружие чистить полицейские будут там, где положено! а то прямо на перроне вокзала расположатся, а то и в кассе засядут....