02.10.2018 | 11:02

Железнодорожный районный суд г. Пензы обязал местный линейный отдел МВД России на транспорте устранить нарушения федерального законодательства, связанные с хранением оружия.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства неоднократно пытались решить проблему в досудебном порядке. Руководителю органа полиции вносили представления с требованиями оснастить комнаты хранения оружия в зданиях линейного отдела в г. Пензе и на станции Моршанск Тамбовской области системами приточно-вытяжной вентиляции, а также оборудовать комнаты чистки оружия.

Однако в добровольном порядке транспортные полицейские этого не сделали, и сотрудники прокуратуры обратились в суд.

«Прокуратурой установлен контроль за исполнением судебного акта», - подчеркнули в надзорном ведомстве.