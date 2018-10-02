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Общество | В Пензе суд обязал полицию оборудовать комнаты чистки оружия

02.10.2018|11:02
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Железнодорожный районный суд г. Пензы обязал местный линейный отдел МВД России на транспорте устранить нарушения федерального законодательства, связанные с хранением оружия.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства неоднократно пытались решить проблему в досудебном порядке. Руководителю органа полиции вносили представления с требованиями оснастить комнаты хранения оружия в зданиях линейного отдела в г. Пензе и на станции Моршанск Тамбовской области системами приточно-вытяжной вентиляции, а также оборудовать комнаты чистки оружия.

Однако в добровольном порядке транспортные полицейские этого не сделали, и сотрудники прокуратуры обратились в суд.

«Прокуратурой установлен контроль за исполнением судебного акта», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

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Гость|02.10.2018 11:41|

Очень интересная новость! Теперь точно пенсионную реформу отменят. Или не отменят. Но оружие чистить полицейские будут там, где положено! а то прямо на перроне вокзала расположатся, а то и в кассе засядут....

Имя: Гость
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