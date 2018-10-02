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Общество | В Пензе прошел единый смотр техники и личного состава экстренных служб

02.10.2018|15:55
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На площадке у «Дизель-арены» прошел смотр сил и средств служб жизнеобеспечения. В едином строю оказались сотрудники полиции, МЧС, медицинские работники, представители различных коммунальных организаций, санитарных подразделений.

«Основной упор делается на готовность личного состава и техники к выезду и привлечению их на различные чрезвычайные ситуации, которые могут сложиться в неблагоприятный период. Обращается внимание на состав структуры, штатную численность, наличие горюче-смазочных материалов, а также планирующих документов, которые позволят привлекать именно эти службы на различного рода ситуации», - сообщил врио зам. начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Грузовик «Кирасир» - это целый комплекс, который спасатели используют в своей работе, к примеру, на месте серьезного ДТП. Внутри автомобиля - оборудование, два мотоцикла, защитное снаряжение.

«Термоагрессивные костюмы используются в условиях высоких температур. Они надеваются на боевую одежду, и производится тушение пожара», - пояснил сотрудник МЧС.

Смотр спецтехники и личного состава служб жизнеобеспечения состоялся в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

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