02.10.2018 | 15:55

На площадке у «Дизель-арены» прошел смотр сил и средств служб жизнеобеспечения. В едином строю оказались сотрудники полиции, МЧС, медицинские работники, представители различных коммунальных организаций, санитарных подразделений.

«Основной упор делается на готовность личного состава и техники к выезду и привлечению их на различные чрезвычайные ситуации, которые могут сложиться в неблагоприятный период. Обращается внимание на состав структуры, штатную численность, наличие горюче-смазочных материалов, а также планирующих документов, которые позволят привлекать именно эти службы на различного рода ситуации», - сообщил врио зам. начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Грузовик «Кирасир» - это целый комплекс, который спасатели используют в своей работе, к примеру, на месте серьезного ДТП. Внутри автомобиля - оборудование, два мотоцикла, защитное снаряжение.

«Термоагрессивные костюмы используются в условиях высоких температур. Они надеваются на боевую одежду, и производится тушение пожара», - пояснил сотрудник МЧС.

Смотр спецтехники и личного состава служб жизнеобеспечения состоялся в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.