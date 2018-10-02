В Пензе до 12 октября будет проведен смотр спецтехники, предназначенной для уборки и вывоза снега, обработки дорог песко-соляной смесью. Об этом во вторник, 2 октября, шла речь на совещании в мэрии.
Глава администрации Виктор Кувайцев отметил, что дорожно-строительные компании завершили работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» и сейчас нагрузка у них небольшая.
В связи с этим градоначальник поручил провести обследование дорог, которые ремонтировались в предыдущие годы, и по гарантии до холодов устранить выявленные недочеты.
«Где-то провалились люки, в других местах образовались ямки. Эти меры позволят нам не допустить дальнейшего разрушения дорог в более жестких погодных условиях», - пояснил мэр.
Самое главное в этот раз - не называть количество этой самой техники на смотре. А то будет как раньше, на смотре 50 спецмашин, а потом в репортажах зимой - на уборку вышли сразу все 15 машин. И опять повод у навальнят для своих похабных вопросов...