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Общество | В Пензе пройдет традиционный смотр зимней техники

02.10.2018|13:09
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В Пензе до 12 октября будет проведен смотр спецтехники, предназначенной для уборки и вывоза снега, обработки дорог песко-соляной смесью. Об этом во вторник, 2 октября, шла речь на совещании в мэрии.

Глава администрации Виктор Кувайцев отметил, что дорожно-строительные компании завершили работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» и сейчас нагрузка у них небольшая.

В связи с этим градоначальник поручил провести обследование дорог, которые ремонтировались в предыдущие годы, и по гарантии до холодов устранить выявленные недочеты.

«Где-то провалились люки, в других местах образовались ямки. Эти меры позволят нам не допустить дальнейшего разрушения дорог в более жестких погодных условиях», - пояснил мэр.

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Гость|02.10.2018 13:27|

Самое главное в этот раз - не называть количество этой самой техники на смотре. А то будет как раньше, на смотре 50 спецмашин, а потом в репортажах зимой - на уборку вышли сразу все 15 машин. И опять повод у навальнят для своих похабных вопросов...

Гость|02.10.2018 13:31|

когда создадут в Пензе электронную цифровую карту на которую сами жители города Пензы смогли бы нанести со своего компа все фото, видео выбоин и колдобин, ям на дорогах, дорожках и тропинках

такую карту цифровую интерактивную могет составить школьник из 3-5 класса за небольшой период времени

Гость|02.10.2018 13:46|

одна показуха в пензе

Гость|02.10.2018 13:48|

Парад - это хорошо.

А куда потом эта техника зимой девается?

Гость|02.10.2018 14:05|

Гость писал(a):

А куда потом эта техника зимой девается?
Техники с каждым годом всё меньше и меньше.Пусть отчитываются по номенклатуре и количеству единиц техники перед каждым зимним сезоном.

Гость|02.10.2018 14:21|

Вы её просто молча подготовьте к зиме , что бы по состоянию дорог было видно , что эта техника есть.

Имя: Гость
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