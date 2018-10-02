02.10.2018 | 13:09

В Пензе до 12 октября будет проведен смотр спецтехники, предназначенной для уборки и вывоза снега, обработки дорог песко-соляной смесью. Об этом во вторник, 2 октября, шла речь на совещании в мэрии.

Глава администрации Виктор Кувайцев отметил, что дорожно-строительные компании завершили работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» и сейчас нагрузка у них небольшая.

В связи с этим градоначальник поручил провести обследование дорог, которые ремонтировались в предыдущие годы, и по гарантии до холодов устранить выявленные недочеты.

«Где-то провалились люки, в других местах образовались ямки. Эти меры позволят нам не допустить дальнейшего разрушения дорог в более жестких погодных условиях», - пояснил мэр.