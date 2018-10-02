02.10.2018 | 17:35

В Пензе отменили незаконный приказ об отчислении несовершеннолетней девушки, обучающейся на III курсе в училище олимпийского резерва.

В декабре 2017 года она по неуважительной причине не пришла на экзамены по психологии и по теоретическим и прикладным аспектам методической работы педагога по физической культуре и спорту.

Девушке дважды (в декабре и январе) давали возможность устранить академическую задолженность, но она так и не воспользовалась ею. В итоге 16 января студентку отчислили.

Родители девушки, проживающие в Мурманске, обратились с жалобой в прокуратуру. При проверке выяснилось, что учащаяся не знала, когда и где нужно закрывать так называемые хвосты.

«Местом сдачи одного из экзаменов была указана другая образовательная организация, по адресу которой принимал педагог. Это является нарушением лицензионных требований к осуществлению образовательной деятельности.

В данном случае неявка обучающейся на экзамен не может быть принята во внимание при решении вопроса об отчислении. Кроме того, приказ об отчислении был издан в день, предоставленный для сдачи академической задолженности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приказ был опротестован и отменен. Родителям девушки сообщили, когда и где их дочь должна сдать психологию и методработу.