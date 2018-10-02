02.10.2018 | 14:42

На «Вечер добра и уважения» в Литературный музей пригласили пензенцев, от активности и целеустремленности которых зависят порядок во дворах и чистота в подъездах многоэтажек.

Председателей уличных и домовых комитетов Ленинского района потчевали чаем с пирожками.

«Вместе с вами мы строим планы на будущее, вместе с вами наводим порядок на наших территориях. Огромное вам спасибо», - отметила глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Нина Калинина вот уже пять лет возглавляет уличный комитет 6-го и 7-го проездов Громова. Женщина говорит: в частном секторе работать непросто, но она сумела сплотить население.

«Жители тоже стремятся, чтобы наши улицы были красивыми, поэтому стараются возле своих домов как-то цветы посадить, облагородить, в общем. Мы стараемся, чтобы все у нас тоже было», - поделилась Нина Калинина.

Встреча, на которой настроение собравшимся поднимали артисты одного из мордовских ансамблей, прошла под девизом «Пусть осень будет золотой!».