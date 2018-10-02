02.10.2018 | 17:10

По уровню смертности от рака Пензенская область находится на 11-м месте в Приволжском федеральном округе, на 39-м - в России. Данные прозвучали на заседании правительства, где обсудили совершенствование помощи онкобольным. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков рассказал о планах на будущее.

«Наверно, самая сложная задача будет решаться - это значительное улучшение материально-технической базы нашего областного онкологического диспансера. Сегодня мы участвуем в программе и, по предварительным данным, включены в план мероприятий по строительству лабораторно-диагностического корпуса. Второй этап - хирургический корпус», - сообщил министр.

Кроме того, в регионе планируют создать 10 центров амбулаторной онкологической помощи - там будут проходить обследование люди с подозрением на рак. После доклада Владимира Стрючкова вопрос возник у председателя правительства области.

«Комитет по предоставлению Нобелевских премий присудил двум ученым - японцу и американцу - за какие-то очень большие достижения как раз по решению онкозаболеваний. Мы у себя их достижения можем применять уже?» - поинтересовался Николай Симонов.

Владимир Стрючков признался, что телевизор смотрел, однако невнимательно. Зато озвучил другие новости.

«Наш министр заявила публично о том, что у нас в стране уже на сегодняшний день разработаны определенные лекарственные препараты, которые реально излечивают данное заболевание. Они пока еще находятся на апробации», - добавил Владимир Стрючков.

В Пензенской области чудо-препаратов ждут тысячи больных. За восемь месяцев 2018 года в регионе от новообразований скончались 1 780 человек.