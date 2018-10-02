Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 окт 2018|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+16oC
Завтра | Ливень |
  75.23  |  $  65.22

Общество | С начала 2018 года в Пензенской области от рака умерли 1 780 человек

02.10.2018|17:10
Печать

По уровню смертности от рака Пензенская область находится на 11-м месте в Приволжском федеральном округе, на 39-м - в России. Данные прозвучали на заседании правительства, где обсудили совершенствование помощи онкобольным. Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков рассказал о планах на будущее.

«Наверно, самая сложная задача будет решаться - это значительное улучшение материально-технической базы нашего областного онкологического диспансера. Сегодня мы участвуем в программе и, по предварительным данным, включены в план мероприятий по строительству лабораторно-диагностического корпуса. Второй этап - хирургический корпус», - сообщил министр.

Кроме того, в регионе планируют создать 10 центров амбулаторной онкологической помощи - там будут проходить обследование люди с подозрением на рак. После доклада Владимира Стрючкова вопрос возник у председателя правительства области.

«Комитет по предоставлению Нобелевских премий присудил двум ученым - японцу и американцу - за какие-то очень большие достижения как раз по решению онкозаболеваний. Мы у себя их достижения можем применять уже?» - поинтересовался Николай Симонов.

Владимир Стрючков признался, что телевизор смотрел, однако невнимательно. Зато озвучил другие новости.

«Наш министр заявила публично о том, что у нас в стране уже на сегодняшний день разработаны определенные лекарственные препараты, которые реально излечивают данное заболевание. Они пока еще находятся на апробации», - добавил Владимир Стрючков.

В Пензенской области чудо-препаратов ждут тысячи больных. За восемь месяцев 2018 года в регионе от новообразований скончались 1 780 человек.

0
0
0
0
 
Гость|02.10.2018 18:50|

скока в Пензенской области в 2017, 2018 годах выдали денежных грантов

ученым

врачам

изобретателям

исследователям

для того чтобы заболевания с раком, онкологией прекратились раз и навсегда

скажи мне что ты ешь

водяра вонючее пойло

пиво мыльная газировка

сплошь и рядом пальма ням-ням

Гость|02.10.2018 18:57|

Почти 10% от всех умерших?

Гость|02.10.2018 18:59|

много детишек с онкологией к несчастью

Гость|02.10.2018 18:59|

была на первом месте в приволжском округе по первому каналу показывали.с какой стати стала на 11

Гость|02.10.2018 18:59|

Какой кошмар и позор... Американцу и японцу за "какие-то достижения". Вы хоть готовьтесь к своим посиделкам и не позорьтесь. А уж министр здравоохранения не следит за такими новостями... Зачем он вообще такой нужен?

Гость|02.10.2018 19:01|
+1

рак придумали американцы

Гость|02.10.2018 19:02|

АДСКОЕ МУЧЕНИЕ-СМЕРТЬ ОТ ОНКОЛОГИИ...

Гость|02.10.2018 19:07|

У меня трое знакомых умерли от рака. Поверьте, это страшно! НЕ ШУТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА

Гость|02.10.2018 19:17|

Гость писал(a):

Какой кошмар и позор... Американцу и японцу за "какие-то достижения". Вы хоть готовьтесь к своим посиделкам и не позорьтесь. А уж министр здравоохранения не следит за такими новостями... Зачем он вообще такой нужен?
Стрючкова на нары.

Гость|02.10.2018 19:22|

страшно когда химичют

желтые лица

Гость|02.10.2018 19:24|

И при этом собрались строить платную парковку возле онкологии, твари проклятые!

Гость|02.10.2018 19:39|

БЕССОВЕСТНЫЕ ВРАЧИ ИЗ 1Г.БОЛЬНИЦЫ.НЕ ВЫПИСАЛИ НУЖНОЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ...НАСТРАДАЛИСЬ...ЧТО БЫ ИМ АУКНОЛОСЬ...

Гость|02.10.2018 19:39|

Это эхо Чернобыля. Тогда хорошо накрыло,но людям нужно было платить 30 рублей в месяц "гробовых". Поэтому покрытие сделали точечным.Экономия,но сразу выделили деньги на строительство нынешнего онкоцентра.

Гость|02.10.2018 19:41|

страшно когда химичют

желтые лица становятся

Гость|02.10.2018 19:56|

1780 гробов за 9 месяцев в одном только городе...

Утверждается что рак от гордыни и от гнева чаще всего...

А довеском от колбасы(английская научная среда и 100% доказательства, и от любого мяса-полуфабрикатов, а также рак часто провоцируется шашлыком, если только он не овощной.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 