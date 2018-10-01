01.10.2018 | 09:16

Житель Пензенской области выплатил 700-тысячный долг по алиментам двум своим детям в возрасте 7 и 14 лет после ограничения в специальном праве.

«Мужчина так долго не хотел думать о своих детях, что от воспоминаний подался в Москву, где благополучно приобрел новый штамп в паспорте и временную регистрацию в столице», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Из-за смены адреса по прописке приставы Бессоновского районного отдела смогли найти его и подать в московский суд заявление о временном ограничении должника в праве покидать страну.

«Как только он был вызван в суд для вручения документов, к нему вернулась память и он принял мужское, волевое решение - оплатить алименты. Ведь куда лучше ездить в своих санях по Москве и позволять себе отдых за границей, чем ходить пешком в пределах родины», - добавили в пресс-службе.

Мужчина вернулся на малую родину и полностью погасил долг перед детьми.