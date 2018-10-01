01.10.2018 | 08:21

По данным на 16:00 воскресенья, 30 сентября, тепло появилось в 1 740 жилых домах Пензы. Таким образом, за сутки количество подключенных к отоплению домов увеличилось почти на 100 (29 сентября их было 1 643) и достигло 56%.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации после заседания штаба по пуску тепла, которое провел мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Также тепло подано в 138 из 229 образовательных учреждений, 28 из 58 учреждений культуры, 66 из 128 объектов здравоохранения, 5 из 17 объектов спортивной направленности, 7 из 25 соцучреждений. Кроме того, подключены 1 из 6 объектов министерства труда и соцразвития, 8 из 23 объектов министерства образования, 3 из 12 - министерства культуры, 7 из 14 - министерства спорта.

В ближайшее время должна быть включена котельная в микрорайоне Арбеково, завершен ремонт тепловых сетей на улицах Чкалова и Саранской.

Тепло должно поступить во все жилые дома областного центра до 5 октября. Отопительный сезон стартовал 26 сентября.