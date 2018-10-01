Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|1 окт 2018|09:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  76.23  |  $  65.59

Общество | За сутки тепло появилось еще почти в 100 жилых домах Пензы

01.10.2018|08:21
Печать

По данным на 16:00 воскресенья, 30 сентября, тепло появилось в 1 740 жилых домах Пензы. Таким образом, за сутки количество подключенных к отоплению домов увеличилось почти на 100 (29 сентября их было 1 643) и достигло 56%.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации после заседания штаба по пуску тепла, которое провел мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Также тепло подано в 138 из 229 образовательных учреждений, 28 из 58 учреждений культуры, 66 из 128 объектов здравоохранения, 5 из 17 объектов спортивной направленности, 7 из 25 соцучреждений. Кроме того, подключены 1 из 6 объектов министерства труда и соцразвития, 8 из 23 объектов министерства образования, 3 из 12 - министерства культуры, 7 из 14 - министерства спорта.

В ближайшее время должна быть включена котельная в микрорайоне Арбеково, завершен ремонт тепловых сетей на улицах Чкалова и Саранской.

Тепло должно поступить во все жилые дома областного центра до 5 октября. Отопительный сезон стартовал 26 сентября.

0
0
0
0
 
Гость|01.10.2018 08:33|

Безобразие. Хотя бы детские сады в Арбеково включили. Так нет же в первую очередь жилые дома включают.

Гость|01.10.2018 08:38|

Они только прикрываются заботой о детях и больных,а по факту гоняться за баблом.

Гость|01.10.2018 08:42|

Соблюдайте пятидневный температурный режим! Включайте только соц объекты и гос учреждения! в квартирах тепло и без отопления! Не надо лезть в наши карманы!

Гость|01.10.2018 08:42|

гонятся без мягкого знака пишется

Гость|01.10.2018 08:44|

соц. и гос. точку надо ставить, это сокращенные слова.

Гость|01.10.2018 08:53|

Мало того,что они включают отопление раньше положенного,так ещё на полную катушку запускают. Чтобы проверить свои трубы на прочность,а платить за это должен потребитель. Куда смотрит прокуратура?!

Гость|01.10.2018 09:06|

Здесь смотрю один,ошибки исправляет,мне важно мнение людей, а не правильность написания.толку,что такие же с мники в думе сидят, а законы все принимают против страны и народа!Так что таких как ты надо аосылвть на три буквы,чтобы не лезли куда не просят.здесь тема другая,о раннем включении отопления жилых домах.а тему о правильном правописании найдешь сам.

Гость|01.10.2018 09:08|

Точки не поставили в сокращённых словах, х-ли это так важно, важнее чем тема о онанистах или воронежского с 23окладами или пенсионной реформой. Ты говнюк просто.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 