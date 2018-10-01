01.10.2018 | 19:11

26 человек, в том числе пятеро детей, погибли на водоемах Пензенской области за лето. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Снизить смертельную статистику не помогли даже многочисленные профилактические мероприятия.

«Проведено более 600 рейдов по местам неорганизованного отдыха населения. В ходе рейдов проведено более 3 000 бесед с отдыхающими», - сообщил начальник отдела БВО ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

На нарушителей было составлено 17 протоколов. Среди наиболее неблагополучных территорий - Городищенский, Кузнецкий, Пензенский районы, а также областной центр. Там чаще всего гибли люди, причем иногда на глазах у отдыхающих.

«Уточнил местоположение и заплыл. На глубине где-то 3-4 метра на ощупь искал и в итоге за ногу зацепился, вытащил тело сразу наружу. И приступил уже к медицинской помощи», - рассказал спасатель Абдула Сиражудинов.

В региональном управлении МЧС России отметили, что приближается новый опасный сезон - становление льда. В осенне-зимний период будут организованы рейды по водным объектам с участием сотрудников УМВД, Росрыболовства, технадзора и других ведомств.