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Общество | В Пензе железнодорожные переезды не соответствуют ГОСТам

01.10.2018|11:04
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Большинство железнодорожных переездов, расположенных в черте Пензы, не соответствуют требованиям госстандарта. Нарушения выявила проверка, которую провели представители Общероссийского народного фронта в Пензенской области и сотрудники ГИБДД.

«На некоторых переездах неправильно размещены информационные знаки, с нарушениями установлены светофорные объекты, направляющие столбики. Выявлено завышение или занижение межрельсового полотна, несоответствие ширины проезжей части, выбоины и многое другое», - сообщили ИА «ПензаИнформ» представители регионального отделения ОНФ.

Все обнаруженные нарушения зафиксированы, материалы переданы представителям ОАО «РЖД». В случае отказа исправить ситуацию должностным лицам грозит штраф до 30 000 руб., юридическим лицам - до 200 000 руб.

Источник — фото - отделение ОНФ в Пензенской области
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Гость|01.10.2018 11:31|

Смогут ли довести до конца??? Или ограничатся штрафом /взяткой и ничего нк сделают?

Гость|01.10.2018 11:34|

Так так...

Ремонт ДК Дзержинского (или храма там не помню кого-то) говорите, ждите замок на входе...

Гость|01.10.2018 11:35|

И что за этим последует?

Гость|01.10.2018 12:42|

А по области все чин-чинарем с переездами жд?

Имя: Гость
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