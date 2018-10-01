01.10.2018 | 11:04

Большинство железнодорожных переездов, расположенных в черте Пензы, не соответствуют требованиям госстандарта. Нарушения выявила проверка, которую провели представители Общероссийского народного фронта в Пензенской области и сотрудники ГИБДД.

«На некоторых переездах неправильно размещены информационные знаки, с нарушениями установлены светофорные объекты, направляющие столбики. Выявлено завышение или занижение межрельсового полотна, несоответствие ширины проезжей части, выбоины и многое другое», - сообщили ИА «ПензаИнформ» представители регионального отделения ОНФ.

Все обнаруженные нарушения зафиксированы, материалы переданы представителям ОАО «РЖД». В случае отказа исправить ситуацию должностным лицам грозит штраф до 30 000 руб., юридическим лицам - до 200 000 руб.