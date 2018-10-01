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Общество | В 2019 году в Пензенской области на ремонт сельских дорог потратят 662 млн

01.10.2018|14:39
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В 2019 году на ремонт сельских дорог и благоустройство населенных пунктов Пензенской области потратят 662 млн рублей из регионального бюджета.

На эти цели Бессоновский, Сердобский, Нижнеломовский районы и город Кузнецк получат по 40 млн рублей, Белинский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Никольский и Пензенский районы - по 30 млн. Остальным муниципальным образованиям достанутся суммы в размере от 15 до 22 млн рублей.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что субсидии будут направлены на софинансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, а также содержания дорог общего пользования местного значения.

Часть средств должна быть потрачена на приведение в порядок дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

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Гость|01.10.2018 15:31|

Наконец то сделают дорогу в селе Зеленовка Колышлейского района,а то вся в ямах,ждём с 94г,благодетели наши!

Гость|01.10.2018 15:54|

На 30 лямов что можно отремонтировать?! Тропинку до родника?! Значит на город Пенза миллиарды тратят каждый год,а на всю область 200 лямов и то не каждый год... Нормально. А ещё хотят село поднимать .

Имя: Гость
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