01.10.2018 | 14:39

В 2019 году на ремонт сельских дорог и благоустройство населенных пунктов Пензенской области потратят 662 млн рублей из регионального бюджета.

На эти цели Бессоновский, Сердобский, Нижнеломовский районы и город Кузнецк получат по 40 млн рублей, Белинский, Городищенский, Каменский, Мокшанский, Никольский и Пензенский районы - по 30 млн. Остальным муниципальным образованиям достанутся суммы в размере от 15 до 22 млн рублей.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что субсидии будут направлены на софинансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, а также содержания дорог общего пользования местного значения.

Часть средств должна быть потрачена на приведение в порядок дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.