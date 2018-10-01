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Общество | С начала года в Пензенской области зарегистрировано 55 случаев бешенства

01.10.2018|09:20
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За девять месяцев текущего года в 19 районах в Пензенской области зарегистрировано 55 случаев бешенства животных. Для сравнения: в январе - сентябре 2017-го таких случаев было 7.

По 3-5 случаев смертельного заболевания зарегистрировано в Бековском, Бессоновском, Городищенском, Колышлейском, Лунинском, Малосердобинском, Пензенском, Сердобском, Тамалинском и Шемышейском районах.

Случаи бешенства среди лисиц составили всего 29,1%. По мнению специалистов Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, это свидетельствует о значительном количестве скрытых очагов.

Так, в 2018 году при отсутствии регистрации вспышек среди лисиц бешенство было зафиксировано у собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота в Бековском, Белинском, Вадинском, Иссинском, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Сердобском и Тамалинском районах.

Ситуацию осложняют чрезвычайно высокая численность лисиц, являющихся основными переносчиками заболевания, а также недостаточное регулирование численности безнадзорных животных, несоблюдение владельцами домашних животных правил их содержания и ряд других факторов.

«Ежегодно в Пензенской области к медикам обращаются от 2,7 до 3,1 тысячи человек, укушенных животными. Из них от 93,7 до 95,8% получают назначение на проведение иммунизации», - сообщили в пресс-службе управления.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|01.10.2018 09:37|

Деньги может и выделяют,но профилактическая работа не ведётся.При коммунистах отравленные куриные лапы разбрасывали с кукурузника и вертолётов и лисы дохли. А сейчас эти лапы пенсионеры покупают на еду себе. Вот так и живём господа хорошие.

Гость|01.10.2018 09:58|

Гость писал(a):

А сейчас эти лапы пенсионеры покупают на еду себе
Точнее на еду дворовым кошакам и блоховозам)

Гость|01.10.2018 10:24|

penzainform.ru писал(a):

С начала года в Пензенской области зарегистрировано 55 случаев бешенства.
Чиновников.

Имя: Гость
Комментарий:

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