01.10.2018 | 10:20

Во время проведения осенней лесокультурной кампании, стартовавшей в Пензенской области, будет посажено более 400 тысяч сеянцев сосны.

Осенняя посадка деревьев пройдет в Бессоновском, Сердобском и Сосновоборском районах. Всего планируется посадить новые лесные культуры на площади 48 га и дополнить старые на 187 га.

Кроме того, в регионе проходит акция «Живи, лес!». Добровольцы очищают леса от мусора, благоустраивают территории памятников природы и пришкольных участков, высаживают молодые деревья в парках и на улицах населенных пунктов, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.