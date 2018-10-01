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Общество | Осенью в Пензенской области посадят более 400 тысяч сеянцев сосны

01.10.2018|10:20
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Во время проведения осенней лесокультурной кампании, стартовавшей в Пензенской области, будет посажено более 400 тысяч сеянцев сосны.

Осенняя посадка деревьев пройдет в Бессоновском, Сердобском и Сосновоборском районах. Всего планируется посадить новые лесные культуры на площади 48 га и дополнить старые на 187 га.

Кроме того, в регионе проходит акция «Живи, лес!». Добровольцы очищают леса от мусора, благоустраивают территории памятников природы и пришкольных участков, высаживают молодые деревья в парках и на улицах населенных пунктов, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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