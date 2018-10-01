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Общество | На проспекте Мира в Заречном заменили светильники

01.10.2018|09:09
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На проспекте Мира в Заречном установлены новые светильники. Работы на участке от улицы Строителей до проходной провели сотрудники муниципального предприятия «Горэлектросеть».

«Натриевые светильники мы заменили на светодиодные. При потреблении в 100 ватт они в 1,5 раза экономичнее прежних. Освещенность улицы при этом осталась прежней», - пояснил директор «Горэлектросети» Виктор Шошкин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

Снятые светильники - а всего их 36 - находятся в хорошем состоянии. Их планируется установить на других улицах города для обеспечения дополнительного освещения.

Также сотрудники предприятия намерены поменять светильники и опоры под них на улице Коммунальной.

Источник — Источник — фото Pixabay.com
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Гость|01.10.2018 09:14|

А где криминал? Заречный и Шемышейка уже не рулят?

Гость|01.10.2018 09:17|

Так в чем смысл работ по замене. С одного места сняли,чтобы повесить в другом месте. В чем экономия?! Не проще было их оставить до выхода их из строя,а потом заменить на новые?! Трындец!!

Гость|01.10.2018 09:55|

Гость писал(a):

Так в чем смысл работ по замене. С одного места сняли,чтобы повесить в другом месте. В чем экономия?! Не проще было их оставить до выхода их из строя,а потом заменить на новые?! Трындец!!
Тоже об этом подумал) Если ничего не изменилось, то новые светильники ставили бы сразу там, где света нет, а эти не трогали. А то здесь снимут, туда поставят... Одно только на ум приходит - создание дополнительной деятельности.

Гость|01.10.2018 10:12|

Деньги господа-товарищи! Деньги...

Имя: Гость
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