01.10.2018 | 09:09

На проспекте Мира в Заречном установлены новые светильники. Работы на участке от улицы Строителей до проходной провели сотрудники муниципального предприятия «Горэлектросеть».

«Натриевые светильники мы заменили на светодиодные. При потреблении в 100 ватт они в 1,5 раза экономичнее прежних. Освещенность улицы при этом осталась прежней», - пояснил директор «Горэлектросети» Виктор Шошкин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

Снятые светильники - а всего их 36 - находятся в хорошем состоянии. Их планируется установить на других улицах города для обеспечения дополнительного освещения.

Также сотрудники предприятия намерены поменять светильники и опоры под них на улице Коммунальной.