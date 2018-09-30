30.09.2018 | 12:12

Более полутора тысяч значков из своей коллекции представил Петр Лощинин на выставке «Комсомол: страницы истории». По мнению заслуженного работника культуры России, фалериста, главное не количество, а содержание. В витринах много редких нагрудных знаков.

«Делегация пензенского комсомола участвует в Международном фестивале студентов и молодежи в Москве, 1957 год. Знак Пензы - тогда каждая делегация, каждый город ездили со своими знаками. Вот этот знак есть. Как он - дорог или не дорог? Конечно, дорог», - улыбнулся Петр Лощинин.

Экспозиция приурочена к столетнему юбилею Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Собираясь на открытие выставки, некоторые из гостей на лацкан пиджака прикрепили собственные значки. Свой, еще будучи юношей, получил Влaдимир Волков, теперь уже профессор.

«В комсомол я вступил в восьмом классе. С этого времени до 28 лет я был активным участником этой организации. Входил в бюро комсомола студенческой, потом сотрудников», - рассказал Влaдимир Волков.

«Это пора энтузиазма, созидателей. Стремились что-то сделать хорошо, быстро. И конечно, это пора искреннего, честного товарищества, может быть, даже братства», - поделился Петр Лощинин.

О славных традициях молодежной организации бывшие комсомольцы рассказали современным школьникам.