30.09.2018 | 10:20

По состоянию на 16:00 субботы, 29 сентября, в Пензе больше половины жилых домов - 1 643 из 3 081 - были подключены к отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также тепло было подано в 131 образовательное учреждение (из 229), 28 учреждений культуры (из 58), 61 объект здравоохранения (из 128) и 5 - спортивной направленности (из 17), 7 соцучреждений (из 25), 1 объект министерства труда и соцразвития (из 6), 8 - министерства образования (из 23), 3 - министерства культуры (из 12), 7 - министерства спорта (из 14).

«Радует, что на данном этапе налажено взаимодействие всех структур, что позволяет нам видеть ежедневную положительную динамику», – отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев на заседании штаба по пуску тепла 29 сентября.

Тепло должно поступить во все жилые дома областного центра до 5 октября. Отопительный сезон стартовал 26 сентября.