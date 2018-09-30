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Общество | В Пензе тепло появилось в 1 643 жилых домах

30.09.2018|10:20
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По состоянию на 16:00 субботы, 29 сентября, в Пензе больше половины жилых домов - 1 643 из 3 081 - были подключены к отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также тепло было подано в 131 образовательное учреждение (из 229), 28 учреждений культуры (из 58), 61 объект здравоохранения (из 128) и 5 - спортивной направленности (из 17), 7 соцучреждений (из 25), 1 объект министерства труда и соцразвития (из 6), 8 - министерства образования (из 23), 3 - министерства культуры (из 12), 7 - министерства спорта (из 14).

«Радует, что на данном этапе налажено взаимодействие всех структур, что позволяет нам видеть ежедневную положительную динамику», – отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев на заседании штаба по пуску тепла 29 сентября.

Тепло должно поступить во все жилые дома областного центра до 5 октября. Отопительный сезон стартовал 26 сентября.

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Гость|30.09.2018 10:35|

Почему жилсектор начинают греть раньше,чем объекты соцназначения?! Впервую очередь обязаны все школы,детсады,больницы подключить,а уж позже всех многоэтажки. В домах пока тепло и без отопления.

Гость|30.09.2018 10:36|

Если отопление вчера включили на 15-20 мнут а потом отключили, дом тоже входит в эти 1643?

(Были демоны, — мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались.

(С) Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию")

Имя: Гость
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