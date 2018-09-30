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Общество | В Пензе 10% площади Ленина уже вымостили гранитом

30.09.2018|12:09
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В воскресенье, 30 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ по благоустройству площади Ленина и набережной Суры.

На первом объекте демонтирована подпорная стенка со стороны улицы Кирова и продолжается устройство основания под мощение. Одновременно подрядчик начал укладку гранитной плитки - выполнено 10% от плана.

«Необходимо доработать геометрию мощения, чтобы окончательно выровнять швы по толщине и направлению», – предупредил мэр.

Природный камень, которым украсят центр города, привезли в Пензу с Урала: на площади Ленина используют южносултаевский гранит.

Губернатор предложил установить на площади арт-объект. «Давайте идеи, пока еще есть время, объекта, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России», - дал задание глава региона.

Все работы на площади Ленина должны быть завершены до декабря этого года.

На набережной закончена установка свай по обеим сторонам от «Ростка». «Планируется выполнить укрепление склона с устройством лестничных маршей, облицованных гранитом», - сообщили в городской администрации.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|30.09.2018 12:23|

Идыоты .

Гость|30.09.2018 12:41|

Когда губернатор наконец обратит внимание на своих подчиненных! Организуют платные парковки, за которые налог уже взят! Мало того больных подвести нельзя плати! -10000000000000000000Е-37 рейтингу губера, надеюсь онкологию поймает и за парковку оплатит!

Гость|30.09.2018 12:43|

Судя по фото, опять будет доминировать беспросветно серый цвет, прекрасно характеризующий стиль руководства.

Гость|30.09.2018 12:48|

Весь город настолько облагорожен,что уже деньги давать некуда,кроме как в гранит закатывать. Сделали бы давно качественную брусчатку и на этом все. Нет,надо бабла побольше отмыть.

Гость|30.09.2018 12:48|

Гость писал(a):

Когда губернатор наконец обратит внимание на своих подчиненных! Организуют платные парковки, за которые налог уже взят! Мало того больных подвести нельзя плати! -10000000000000000000Е-37 рейтингу губера, надеюсь онкологию поймает и за парковку оплатит!
Губер в доле.

Гость|30.09.2018 12:49|

Необходима геометрия посадки.

Имя: Гость
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