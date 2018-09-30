30.09.2018 | 12:09

В воскресенье, 30 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ по благоустройству площади Ленина и набережной Суры.

На первом объекте демонтирована подпорная стенка со стороны улицы Кирова и продолжается устройство основания под мощение. Одновременно подрядчик начал укладку гранитной плитки - выполнено 10% от плана.

«Необходимо доработать геометрию мощения, чтобы окончательно выровнять швы по толщине и направлению», – предупредил мэр.

Природный камень, которым украсят центр города, привезли в Пензу с Урала: на площади Ленина используют южносултаевский гранит.

Губернатор предложил установить на площади арт-объект. «Давайте идеи, пока еще есть время, объекта, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России», - дал задание глава региона.

Все работы на площади Ленина должны быть завершены до декабря этого года.

На набережной закончена установка свай по обеим сторонам от «Ростка». «Планируется выполнить укрепление склона с устройством лестничных маршей, облицованных гранитом», - сообщили в городской администрации.