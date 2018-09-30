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Общество | Пензячка Анастасия Ваулина стала второй вице-мисс студенчество России

30.09.2018|12:47
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В субботу, 29 сентября, в Севастополе завершился всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России». Пензенскую область на нем представляла Анастасия Ваулина.

По итогам конкурса пензячка завоевала титул второй вице-мисс студенчество России - 2018.

Анастасия Ваулина, обладательница множества наград, мастер спорта России по художественной гимнастике, ранее победила в своем вузе, затем на областном конкурсе завоевала титул мисс студенчество - 2018 (Фотоотчет с мероприятия смотрите здесь).

Студентка ехала в Севастополь, чтобы проверить свои силы и показать, на что способна.

«Красота - понятие разностороннее. Красивой можно назвать и душу, и внешность. Я считаю, что у девушки должно быть 50% красоты и 50% ума», - заявила Анастасия Ваулина.

Источник — фото instagram.com, _vaulinaa_
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Гость|30.09.2018 13:19|

Очередная миска!

Гость|30.09.2018 13:24|

НЕ ОЧЕНЬ...

Гость|30.09.2018 13:36|

penzainform.ru писал(a):

Я считаю, что у девушки должно быть 50% красоты и 50% ума
30% внешность, 20% ум, а все остальное - макияж.))

Гость|30.09.2018 13:37|

penzainform.ru писал(a):

«Красота - понятие разностороннее
Это она про .......!?Не про лицо точно.

penzainform.ru писал(a):

Я считаю, что у девушки должно быть 50% красоты
Ну тут и 20% нет ,зато есть бабло.penzainform.ru писал(a):
50% ума»
50% от ума спортсменки ,это ..... сильно!!!Папа её ещё в городскую думу не пристроил?

Гость|30.09.2018 13:39|

Зато папа с "Дизелем" летит, где информация об очередном пролете солярщиков?

Имя: Гость
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