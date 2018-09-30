30.09.2018 | 12:47

В субботу, 29 сентября, в Севастополе завершился всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России». Пензенскую область на нем представляла Анастасия Ваулина.

По итогам конкурса пензячка завоевала титул второй вице-мисс студенчество России - 2018.

Анастасия Ваулина, обладательница множества наград, мастер спорта России по художественной гимнастике, ранее победила в своем вузе, затем на областном конкурсе завоевала титул мисс студенчество - 2018 (Фотоотчет с мероприятия смотрите здесь).

Студентка ехала в Севастополь, чтобы проверить свои силы и показать, на что способна.

«Красота - понятие разностороннее. Красивой можно назвать и душу, и внешность. Я считаю, что у девушки должно быть 50% красоты и 50% ума», - заявила Анастасия Ваулина.