В субботу, 29 сентября, в Севастополе завершился всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России». Пензенскую область на нем представляла Анастасия Ваулина.
По итогам конкурса пензячка завоевала титул второй вице-мисс студенчество России - 2018.
Анастасия Ваулина, обладательница множества наград, мастер спорта России по художественной гимнастике, ранее победила в своем вузе, затем на областном конкурсе завоевала титул мисс студенчество - 2018 (Фотоотчет с мероприятия смотрите здесь).
Студентка ехала в Севастополь, чтобы проверить свои силы и показать, на что способна.
«Красота - понятие разностороннее. Красивой можно назвать и душу, и внешность. Я считаю, что у девушки должно быть 50% красоты и 50% ума», - заявила Анастасия Ваулина.
Очередная миска!