29.09.2018 | 17:57

В Пензе прошел семинар для директоров учебных заведений, на котором рассматривался вопрос создания единой цифровой образовательной среды. Ведущим стал москвич Александр Кондаков - автор и руководитель проектов по безопасности детей в интернет-пространстве, сетевому общению, подготовке педагогических кадров в связи с новыми требованиями цифровой экономики.

Он представил собравшимся комплексную электронную систему, охватывающую все уровни образования - начиная от дошкольного и заканчивая старшими классами.

«Знание стало общедоступно, и образовательная среда, которая вышла за границы школьного знания, должна быть нами сконструирована в том ключе, о котором я говорил. Она должна позволять любому человеку удовлетворить любые образовательные запросы; быть безопасной; обеспечивать эффективное взаимодействие, совместную деятельность, решение проектных задач», - уточнил наставник.

Так, например, в школе села Ленино Пензенского района учителя активно используют в качестве наглядных пособий итоговые работы своих учеников.

«Замечательный проект в прошлом году девочка сделала - построение графика функций, причем она реализовала его не только для настольной операционной системы, но еще и для Android, учитель с удовольствием использует», - расказал директор Ленинской средней школы Игорь Емельянов.

«Сегодня ведется работа по цифровизации образования, внедряется и функционирует электронная система образования Пензенской области, ведется дистанционное образование, дистанционное образование детей-инвалидов, онлайн-обучение», - отметил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

Пензенские педагоги надеются, что цифровая среда позволит вывести качество образования на более высокий уровень.