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Общество | У гимназии № 53 на улице Попова сделают широкую пешеходную зону

29.09.2018|12:42
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В Пензе у гимназии № 53, расположенной на улице Попова, сделают широкую пешеходную зону, выложенную плиткой. Восстановления требует и ограждение образовательного учреждения - его нужно покрасить и выпрямить.

Улица Попова была включена в проект «Безопасные и качественные дороги» по результатам экономии при проведении торгов.

Там предусмотрены расширение проезжей части (она будет иметь две полосы по 3,5 метра), установка бордюрного камня, обустройство парковочных мест и ливневой канализации, ремонт тротуара, доведение освещенности до нормативного состояния.

«На сегодняшний день подрядная организация занимается обустройством тротуаров, въездов во дворы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Возможно, по просьбе местных жителей на дороге возле учебного заведения предусмотрят искусственную неровность, чтобы машины снижали скорость.

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Гость|29.09.2018 13:40|

А у 43 школы когда ???

Гость|29.09.2018 13:44|

Зачем нужна широкая пешеходная зона там, где пешеходов практически не бывает? Куда им идти? Зачем закатывать деньги в бордюры и плитку именно там?

Гость|29.09.2018 14:04|

Не всех учеников привозят на машине в гимназию и не у всех студентов и жителей Попова есть свой автотранспорт.Большинство пешочком прогуливаются.По уму не только сделать широкую пешеходную зону с "лежачими полицейскими" у перехода,но и всю улицу Попова сделать с односторонним движением,как это было раньше.

Гость|29.09.2018 14:09|

Гость писал(a):

.По уму не только сделать широкую пешеходную зону с "лежачими полицейскими" у перехода,но и всю улицу Попова сделать с односторонним движением,как это было раньше.
может чадо ваше проще и дешевле провожать

Гость|29.09.2018 14:14|

Надо движение около телецентра открывать- Западная разгрузиться однозначно,стратегическое здание отгородить забором из бордюров в 2 этажа.

Гость|29.09.2018 14:16|

Студентов и преподавателей тоже нужно провожать?Сотрудников Дома Радио,Телецентра?

Гость|29.09.2018 14:21|

Гость писал(a):

Не всех учеников привозят на машине в гимназию
И это хорошо. Ничего хорошего из ребёнка который с детства стоит особняком от реальной жизни не выйдет.

Имя: Гость
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