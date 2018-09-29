29.09.2018 | 12:42

В Пензе у гимназии № 53, расположенной на улице Попова, сделают широкую пешеходную зону, выложенную плиткой. Восстановления требует и ограждение образовательного учреждения - его нужно покрасить и выпрямить.

Улица Попова была включена в проект «Безопасные и качественные дороги» по результатам экономии при проведении торгов.

Там предусмотрены расширение проезжей части (она будет иметь две полосы по 3,5 метра), установка бордюрного камня, обустройство парковочных мест и ливневой канализации, ремонт тротуара, доведение освещенности до нормативного состояния.

«На сегодняшний день подрядная организация занимается обустройством тротуаров, въездов во дворы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Возможно, по просьбе местных жителей на дороге возле учебного заведения предусмотрят искусственную неровность, чтобы машины снижали скорость.