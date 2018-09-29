29.09.2018 | 10:27

В работах по восстановлению дома № 27 на улице Крупской после взрыва бытового газа задействуют большее количество специалистов. Такое поручение дал мэр Пензы Виктор Кувайцев во время выезда на объект в пятницу, 28 сентября.

«Все необходимые строительные материалы в наличии. Выделяйте дополнительную рабочую силу, чтобы увеличить темп как минимум вдвое. Люди ждут возможности вернуться в свои квартиры», - обратился к руководству Управления капитального строительства Пензы Виктор Кувайцев.

ЧП в жилом четырехэтажном доме случилось 10 июня. Жители подъезда, обеспокоенные сильным запахом, около 20:00 вызвали работника АО «Метан». Они заподозрили, что газ распространяется из квартиры № 28, поэтому специалист сразу отправился туда.

Как только он открыл дверь, раздался хлопок и произошел взрыв, в результате которого были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире № 28, повредились двери и стекла в окнах соседних квартир.

На следующий день специалисты осмотрели помещения и установили распорки. Все данные направили во Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В итоге был сделан вывод, что строение пригодно для дальнейшей эксплуатации. Было решено провести капитальный ремонт дома.

В середине сентября на объекте начались работы по восстановлению кирпичной стены.

«На данном этапе ведется кладка кирпичной стены в районе второго этажа четырехэтажного здания», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.