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Общество | Темпы восстановления дома на ул. Крупской должны увеличить вдвое

29.09.2018|10:27
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В работах по восстановлению дома № 27 на улице Крупской после взрыва бытового газа задействуют большее количество специалистов. Такое поручение дал мэр Пензы Виктор Кувайцев во время выезда на объект в пятницу, 28 сентября.

«Все необходимые строительные материалы в наличии. Выделяйте дополнительную рабочую силу, чтобы увеличить темп как минимум вдвое. Люди ждут возможности вернуться в свои квартиры», - обратился к руководству Управления капитального строительства Пензы Виктор Кувайцев.

ЧП в жилом четырехэтажном доме случилось 10 июня. Жители подъезда, обеспокоенные сильным запахом, около 20:00 вызвали работника АО «Метан». Они заподозрили, что газ распространяется из квартиры № 28, поэтому специалист сразу отправился туда.

Как только он открыл дверь, раздался хлопок и произошел взрыв, в результате которого были выбиты двери, стекла и частично рухнули перегородки в квартире № 28, повредились двери и стекла в окнах соседних квартир.

На следующий день специалисты осмотрели помещения и установили распорки. Все данные направили во Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В итоге был сделан вывод, что строение пригодно для дальнейшей эксплуатации. Было решено провести капитальный ремонт дома.

В середине сентября на объекте начались работы по восстановлению кирпичной стены.

«На данном этапе ведется кладка кирпичной стены в районе второго этажа четырехэтажного здания», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|29.09.2018 10:54|

Руки из карманов и кирпичи подавать.

Гость|29.09.2018 10:57|

А в кожаном пальто это местный житель ?

Гость|29.09.2018 11:07|

Это ГЛАВА всей ПЕНЗЫ!

Гость|29.09.2018 11:12|

Почему модерация прикрывает "Метан" и его сотрудника?

Имя: Гость
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