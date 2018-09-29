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Общество | Студенты медицинского колледжа устроили флешмоб в честь Дня сердца

29.09.2018|16:45
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Во Всемирный день сердца студенты областного медицинского колледжа решили напомнить горожанам, что нужно заботиться об одном из главных органов своего тела, потому что от его здоровья зависит жизнь.

«Мы хотим сказать нашим жителям: чтобы сохранить сердце здоровым, нужно правильно питаться, иметь адекватный уровень физической активности, не курить, контролировать регулярно уровень артериального давления и уровень холестерина в крови, особенно людям после 40 лет», - предупредила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Также на площади возле драмтеатра в День сердца студенты раздавали горожанам памятки с информацией о первых симптомах инфаркта и инсульта.

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