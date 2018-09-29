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Общество | Сотрудники регионального УМВД провели занятие с пятиклассниками

29.09.2018|16:19
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Для учеников 5-го кадетского класса школы № 11 города Пензы провели познавательный урок с участием начальника управления уголовного розыска и сотрудника экспертно-криминалистического центра. Они рассказали ребятам о том, каким должен быть настоящий защитник правопорядка.

«Что такое образ жизни офицера? Надо соблюдать определенные ограничения, обязанности. Быть ответственным, в отношении девушек быть галантным, в отношении своих друзей - обязательным, ценить дружбу. Сострадать в беде, помогать своему ближнему», - уточнил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Максим Петрушин.

Встречу организовали в преддверии праздника - 5 октября исполнится 100 лет уголовному розыску страны. Кадеты смогли почувствовать себя полицейскими, приняв участие в составлении ориентировок и поиске вымышленного подозреваемого. Также школьники ознакомились с содержимым чемоданчика эксперта-криминалиста, научились снимать отпечатки пальцев и проводить дактилоскопию.

Подобные уроки для будущих полицейских сотрудники регионального управления МВД проводят на постоянной основе.

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