29.09.2018 | 10:46

В отделе краеведения Кузнецкого музейно-выставочного центра открылась выставка «Комсомолу - 100 лет!».

Посетители могут познакомиться с историей образования и развития комсомольской организации в городе, первыми комсомольцами, узнать о том, в каких зданиях находились уездные комитеты комсомола.

«Особое место в экскурсии занимает рассказ о кузнечанах-комсомольцах, защищавших нашу Родину в годы ВОВ. Кузнецкие комсомольские стройки, юбилейные вехи кузнецкого комсомола, целина, БАМ, вожаки комсомола», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Имеется также стенд под названием «Гордость кузнецкого комсомола». Это местные лауреаты премии Ленинского комсомола, премии Пензенского комсомола, делегаты съездов.

«В нашей сегодняшней жизни мы обязаны тем принципиальным парням и девушкам с высокими стремлениями. Мы постараемся вспомнить и сохранить ту часть человеческих историй, которую еще хранят в памяти последние комсомольцы», - отметил мэр Кузнецка Сергей Златогорский на открытии экспозиции.