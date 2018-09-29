29.09.2018 | 18:22

На субботник в Комсомольский парк пришли те, кто состоял в рядах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи и навсегда сохранил его след в душе. Такие мероприятия проводятся не для галочки, а по зову сердца.

«Комсомол для меня, для всех нас - это молодость, это становление как человека, это энергия. И я очень рад, что эта энергия у нас еще есть», - рассказал бывший первый секретарь Ленинского райкома Сергей Волков.

Сергей Альчин ради такого события стал инициатором фотовыставки о годах, посвященных комсомолу. Был секретарем ВЛКСМ пединститута, где студенты прозвали его Командиром.

«Для меня - это школа воспитания, школа моей молодости, мудрости, порядочности, дружбы, отношений, самых лучших чувств к друг другу», - отметил бывший секретарь комитета комсомола педагогического института Сергей Альчин.

«Альтруистов у нас было очень много, слова «волонтер» мы не знали тогда, просто по первому кличу молодежь поднималась на субботники, мероприятия», - вспомнил бывший первый секретарь горкома комсомола Юрий Варюшин.

Молодежь охотно перенимает комсомольские традиции и сегодня. Студенческие строй- и агитотряды не прекратили своего существования.

Поэтому воспитанные комсомолом с энтузиазмом отправились облагораживать парк. Убрали мусор, опавшую листву.

«Комсомол для нас все - это вера в жизнь, уверенность, радость, счастье, молодость и любовь», - подчеркнул бывший член ВЛКСМ Борис Дрякин.

Затем занялись посадкой деревьев, в основном берез. В Комсомольском парке их станет на 40 штук больше.