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Общество | 28 сентября тепло поступило почти в половину жилых домов Пензы

29.09.2018|10:04
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В пятницу, 28 сентября, в Пензе подвели итоги третьего дня отопительного сезона, стартовавшего 26 сентября.

По состоянию на 17:00 28-го числа батареи стали теплыми в 1 493 жилых домах из 3 081 (48%), 122 образовательных учреждениях из 229 (53%), на 61 объекте здравоохранения из 128 (48%), в 28 учреждениях культуры из 58 (48%) и на 5 объектах спортивной направленности из 17 (29%).

Также отопление дали в 5 социальных учреждениях из 25 (20%), на 1 объекте областного минтруда из 6 (16%), 6 объектах минобра из 23 (26%), 3 объектах минкульта из 12 (25%) и 7 объектах минспорта из 14 (50%).

Тепло должно поступить во все жилые дома областного центра до 5 октября.

«Десяти дней вполне достаточно, чтобы тепло появилось у всех пензенцев, с учетом возникновения и оперативной ликвидации локальных порывов», - процитировала мэра Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.

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Гость|29.09.2018 11:02|

За вранье у нас даже выговор не объявляют. А за правду можно и по шее.

Гость|29.09.2018 11:04|

Тепло дали, а воду горячую отключили(...

А нельзя, что б и то и то работало?.. Мне пока вода нужней...

Имя: Гость
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