28.09.2018 | 11:00

300 тысяч рублей - такова сумма, которую жительница Заречного хочет получить от частной клиники в качестве компенсации морального ущерба. Помимо этого, женщина требует вернуть ей деньги, потраченные на лечение.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», судебный иск к медикам, поданный в городской суд, стал первым прецедентом в закрытом городе.

Женщина обратилась в клинику, заподозрив у себя тяжелое заболевание. После обследований медики подтвердили опасения пациентки и поставили соответствующий диагноз. В течение года зареченка проходила лечение, мысленно готовясь к смерти. Однако состояние здоровья у нее оставалось прежним, и она обратилась в другую частную клинику.

«Результаты нового обследования повергли ее в шок. Никакого страшного заболевания у зареченки не нашли. Она лечилась зря. Попусту потратила деньги и время. А главное, напрасно переживала из-за того, что умирает», - пишет «Заречье сегодня».

Портал приводит данные зареченской МСЧ-59 за 2017 год: каждый десятый диагноз, поставленный зареченцам, которые умерли в больнице, не подтвердился на вскрытии. Три года назад эту пропорцию в Заречном составляла треть диагнозов.