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Общество | Зареченка подала в суд на медиков за неверный диагноз тяжелой болезни

28.09.2018|11:00
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300 тысяч рублей - такова сумма, которую жительница Заречного хочет получить от частной клиники в качестве компенсации морального ущерба. Помимо этого, женщина требует вернуть ей деньги, потраченные на лечение.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», судебный иск к медикам, поданный в городской суд, стал первым прецедентом в закрытом городе.

Женщина обратилась в клинику, заподозрив у себя тяжелое заболевание. После обследований медики подтвердили опасения пациентки и поставили соответствующий диагноз. В течение года зареченка проходила лечение, мысленно готовясь к смерти. Однако состояние здоровья у нее оставалось прежним, и она обратилась в другую частную клинику.

«Результаты нового обследования повергли ее в шок. Никакого страшного заболевания у зареченки не нашли. Она лечилась зря. Попусту потратила деньги и время. А главное, напрасно переживала из-за того, что умирает», - пишет «Заречье сегодня».

Портал приводит данные зареченской МСЧ-59 за 2017 год: каждый десятый диагноз, поставленный зареченцам, которые умерли в больнице, не подтвердился на вскрытии. Три года назад эту пропорцию в Заречном составляла треть диагнозов.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|28.09.2018 11:35|

а нужно то было всего лишь позвонить кардиологам - они бы быстро по телефону диагноз поставили.

Гость|28.09.2018 11:57|

penzainform.ru писал(a):

В течение года зареченка проходила лечение, мысленно готовясь к смерти.

Так претензия в чём, что так и не умерла? Так надо было сразу к патологоанатому обратится, он то уж точно диагноз поставил и в смерти сомневаться бы не пришлось. Теперь вот по судам ходи, а то лежала бы себе преспокойненько.

Гость|28.09.2018 11:59|

penzainform.ru писал(a):

Женщина обратилась в клинику, заподозрив у себя тяжелое заболевание.

Там таких любят, особенно желанные пациенты которых хлебом не корми, дай полечиться.

Гость|28.09.2018 12:00|

Веселая новость, я паЦтолом. ржач по полной.

Имя: Гость
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