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Общество | В Центре культуры и досуга отпраздновали День пожилых людей

28.09.2018|18:44
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В преддверии Международного дня пожилых людей в Центре культуры и досуга Пензы поздравили самых зрелых жителей города, численность которых на сегодняшний день составляет 165 тысяч человек.

«Сидящие в этом зале, работая на разных должностях, очень много сделали для развития нашего города, региона. Низкий вам поклон за ваш труд, за вашу работу», - открыл мероприятие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, и, будучи опорой и помощниками для своих детей и внуков, безусловно, являетесь и опорой в развитии нашего государства», - добавил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Многие из пришедших людей - давно на пенсии. Однако высокий жизненный темп для них уже стал привычкой, от которой невозможно отказаться. Скандинавская ходьба, рукоделие, благотворительная деятельность, музыка, хореография - это лишь часть длинного списка.

«Нужно желание и любовь, не только к родным и близким, к соседям, товарищам, даже к пассажирам в транспорте, если ты с добром, то и к тебе добро вернется», - отметила жительница г. Пензы Лариса Анина.

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