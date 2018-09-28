28.09.2018 | 15:47

Обитательница Пензенского зоопарка пума Афина впервые стала мамой, причем многодетной. Если обычно самки этого вида рожают двоих-троих детенышей, то эта красавица подарила миру сразу пятерых.

«Ей не понадобилась помощь во время родов (она прекрасно справилась), и с материнскими обязанностями она тоже справляется сама. Как только котята родились, она их вылизала, котята начали активно сосать, они в хорошем состоянии, они двигаются, ползают, пищат. Мама всех вылизывает, кормит, согревает. У этого семейства все хорошо», - рассказала заведующая отделом Пензенского зоопарка Анна Иванова.

Афина вместе с малышами живет в специально построенном домике. Посетителей к роженице не пускают, чтобы она не нервничала и у нее не пропало молоко. Питается мама в основном мясом - постная говядина, курятина, различные субпродукты; норма - 3,5 килограмма в день. Ветеринары включают в рацион и витамины - Афине нужно запастись энергией.

«Котята рождаются слепыми, беспомощными, глазки они откроют примерно на 10-й день. Пока - до полугода примерно - будут кормиться маминым молоком, чуть позже они начнут пробовать взрослую пищу. Когда котятам исполнится полгода и больше, они отправятся в другие зоопарки», - добавила Анна Иванова.

Папой пятерых стал молодой Мидас, он живет рядом со своей семьей - в соседнем помещении.