В школе № 70 прошел главный праздник учреждения. Ученики принесли торжественное обещание кадета.
Они продемонстрировали собравшимся свои навыки и умения.
После завершения показательной программы наступил торжественный момент - вынесли знамя школы и настало время приведения кадетов к присяге. Директор зачитывал текст обещания, а учащиеся повторяли священные слова.
Кадеты по очереди называли свои имена (всего 72), звучала клятва.
«Одно из самых серьезных наказаний в школе - за несоответствие кадета тому, что он говорил со сцены в момент принятия торжественного обещания», - сообщил директор школы Евгений Выборнов.
Девочек уже шесть лет как в кадеты не принимают - они учатся в школе по программе женской классической гимназии.