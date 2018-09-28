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Общество | Ученики кадетской школы МЧС принесли торжественную присягу

28.09.2018|19:44
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В школе № 70 прошел главный праздник учреждения. Ученики принесли торжественное обещание кадета.

Они продемонстрировали собравшимся свои навыки и умения.

После завершения показательной программы наступил торжественный момент - вынесли знамя школы и настало время приведения кадетов к присяге. Директор зачитывал текст обещания, а учащиеся повторяли священные слова.

Кадеты по очереди называли свои имена (всего 72), звучала клятва.

«Одно из самых серьезных наказаний в школе - за несоответствие кадета тому, что он говорил со сцены в момент принятия торжественного обещания», - сообщил директор школы Евгений Выборнов.

Девочек уже шесть лет как в кадеты не принимают - они учатся в школе по программе женской классической гимназии.

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