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Общество | В Пензенской области от укусов клещей пострадали более 2 000 человек

28.09.2018|17:03
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В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадал 51 человек, из них семь - дети в возрасте до 14 лет. Сведения по состоянию на четверг, 27 сентября, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

В общей сложности с апреля, начала активности членистоногих, их жертвами стал 2 041 житель региона, в том числе 528 детей.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза за неделю были лабораторно исследованы 37 членистоногих, снятых с людей; в семи пробах (14,2%) результаты оказались положительными.

«За январь-август 2018 года диагностированы 48 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Городищенского (1), Каменского (5), Нижнеломовского (2), Пензенского (1) районов, Кузнецка (2) и Пензы (37)», - сообщили в пресс-службе управления.

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