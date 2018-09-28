28.09.2018 | 15:39

В 2019 году администрация Пензы планирует за счет бюджета обустроить платное парковочное пространство возле областного онкологического диспансера на проспекте Строителей.

«Просчитаны ориентировочная предварительная стоимость оборудования данной парковки в режиме функционирования закрытого типа с автоматизированной системой. Эти деньги будем стараться предусматривать в бюджете», - сообщил начальник управления ЖКХ Вадим Муравлев на сессии гордумы в пятницу, 28 сентября.

Как уточнила начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина, планируется создать платную парковку на 46 мест, 4 из них будут бесплатными для инвалидов.

«Для этого необходимо около 6,5 млн рублей. Схема разработана, смета составлена департаментом ЖКХ», - добавила она.

Депутат Алексей Шуварин высказал сомнения в том, что такого количества мест будет достаточно.

«Это социально важный объект, где сложилась действительно очень сложная ситуация с парковкой. Количество мест, которое планируется, недостаточно. Может, все-таки рассмотреть возможность увеличения? Это проект для бюджета Пензы не коммерческий, а социального характера. Люди все-таки туда приезжают не развлекаться и не за покупками», - пояснил он.