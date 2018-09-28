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Общество | В Пензе у онкодиспансера хотят создать платную парковку на 46 мест

28.09.2018|15:39
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В 2019 году администрация Пензы планирует за счет бюджета обустроить платное парковочное пространство возле областного онкологического диспансера на проспекте Строителей.

«Просчитаны ориентировочная предварительная стоимость оборудования данной парковки в режиме функционирования закрытого типа с автоматизированной системой. Эти деньги будем стараться предусматривать в бюджете», - сообщил начальник управления ЖКХ Вадим Муравлев на сессии гордумы в пятницу, 28 сентября.

Как уточнила начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина, планируется создать платную парковку на 46 мест, 4 из них будут бесплатными для инвалидов.

«Для этого необходимо около 6,5 млн рублей. Схема разработана, смета составлена департаментом ЖКХ», - добавила она.

Депутат Алексей Шуварин высказал сомнения в том, что такого количества мест будет достаточно.

«Это социально важный объект, где сложилась действительно очень сложная ситуация с парковкой. Количество мест, которое планируется, недостаточно. Может, все-таки рассмотреть возможность увеличения? Это проект для бюджета Пензы не коммерческий, а социального характера. Люди все-таки туда приезжают не развлекаться и не за покупками», - пояснил он.

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Гость|28.09.2018 16:05|

penzainform.ru писал(a):

за счет бюджета обустроить платное парковочное пространство возле областного онкологического диспансера
а деньги будет получать одна лавочка

Гость|28.09.2018 16:18|

Людей еле живых иногда привозят в онкоцентр,а здесь опять деньги! Побойтесь Бога!!! На храм выделяете средства и хотите обдирать еле живых соотечественников.

Гость|28.09.2018 16:31|

Гость писал(a):

Людей еле живых иногда привозят в онкоцентр,а здесь опять деньги! Побойтесь Бога!!!
Побойтесь вы. Автомобилисты должны нести ответственность за свою собственность. Не важно где платная парковка. Вы всё равно изойдёте дерьмом так как считаете что вам все должны. Владение транспортным средством это бремя ответственности.

Гость|28.09.2018 16:34|

давайте добивайте онкобольных им же мало! Без СОВЕСТИ без чести и так даете группу когда им помирать через 2 дня давайте добивайте

Гость|28.09.2018 16:40|

Гость писал(a):

Побойтесь вы. Автомобилисты должны нести ответственность за свою собственность. Не важно где платная парковка. Вы всё равно изойдёте дерьмом так как считаете что вам все должны. Владение транспортным средством это бремя ответственности.
Позвольте уточнить, кто и что нам должен?!?И да мы будем исходить дерьмом, ибо плати налоги за авто так еще и за парковку. Так ладно были бы цены адекватные! А дороги в принципе не нужны! Бремя ответственности несет каждый человек, а не только тот кто имеет авто! Извините за выражение но вы несете полную ахинею!!!

Извините, прям разрывает от праведного гнева от таких умников!

Гость|28.09.2018 16:53|

penzainform.ru писал(a):

Депутат Алексей Шуварин высказал

«Это социально важный объект

Ага! Поэтому давайте шкурить онкобольных и их родственников. Удоды! Слов нет. Со смертельно больных людей деньги драть, чтоб вам все это вернулось и вашим семьям! Башкой своей подумайте на ком денег хотите заработать!

Гость|28.09.2018 16:59|

Все правильно,надо платные парковки вводить возле всех больниц,школ,у кладбища. Только у правительства оставить бесплатную-они же самые неимущие. Совсем оборзели.

Гость|28.09.2018 17:15|

Гость писал(a):

Извините, прям разрывает от праведного гнева от таких умников!
Извинения приняты.А что,прям реально бомбит?

Гость|28.09.2018 17:35|

Гость писал(a):

Побойтесь вы. Автомобилисты должны нести ответственность за свою собственность. Не важно где платная парковка. Вы всё равно изойдёте дерьмом так как считаете что вам все должны. Владение транспортным средством это бремя ответственности.
Поэтому велосипедисты, скутеристы, гироскутеристы, самокатчики должны платить транспортный налог, штрафы, плачивать парковку своего транспорта и засчет этих средств уже создаваться велодорожки.

Гость|28.09.2018 17:50|

Гость писал(a):

Позвольте уточнить, кто и что нам должен?!?
Бессмысленный вопрос. Для некоторых автолюбителей "мне должны" это образ жизни. Чем только вы не оправдываете парковку где приспичит. Если я встал на тротуаре значит виноваты власти - парковку бесплатную не сделали рядышком. А власти должны всем автомобилистам по бесплатной парковке. Пешеходы должны это понимать мы ведь все люди и не "стучать" в ГИБДД. Особым образом водители считают что им должны другие водители. Водительская солидарность. Но на деле эта солидарность просто прикрывает свинячьи поступки конкретных водителей. Их нежелание уважать всех участников дорожного движения. Например парковка прямо на узкой двухполосной дороге из-за которой весь транспортный поток превращается в невольных нарушителей ПДД. И эти водители считают что им должны! С одной стороны власти которые якобы вынудили устроить из дороги парковку а с другой водители которые по неизвестным причинам должны проявлять солидарность с такими свиньями и всё понимать.

Гость|28.09.2018 17:50|

.Гость писал(a):

И да мы будем исходить дерьмом, ибо плати налоги за авто так еще и за парковку.
Плата за парковку это то к чему должен быть готов каждый покупатель автомобиля. Парковочное место не прилагается к автомобилю бонусом и никак не зависит от налогов и сборов. Это исключительная ответственность владельцев транспортных средств. Вы же хотите размыть свою ответственность и вложить в головы людей что парковочные места вам обязаны бесплатно предоставить власти а если нет то парковка на тротуаре, газоне и под окнами обоснована и вообще люди должны держаться вместе.Гость писал(a):
Так ладно были бы цены адекватные!

Гость|28.09.2018 17:51|

Гость писал(a):

Так ладно были бы цены адекватные!
Если 20 рублей за 1 час для вас дорого то вы нищеброд и зачем вам такому нищему машина которую вы априори не можете содержать непонятно. У нищебродов приобретение автомобиля изначально идёт с мыслью что им должны и что они будут в процессе эксплуатации выезжать на других. Ну а что? Нет денег на парковку вот и ставлю машину под окнами.

Гость|28.09.2018 17:51|

Гость писал(a):

Бремя ответственности несет каждый человек, а не только тот кто имеет авто!
Каждый человек несёт ответственность за владение собственностью. Бремя ответственности каждого человека и бремя ответственности собственника чего-либо это абсолютно разные вещи. И то что вы их не различаете подтверждает что вы хотите спихнуть ответственность вас как собственника транспортного средства на всех понемногу. Просто элементарное размытие ответственности.

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