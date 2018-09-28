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Общество | Ученики кадетской школы МЧС принесли торжественную присягу

28.09.2018|19:44
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В филармонии прошел главный праздник школы № 70: ученики принесли торжественное обещание кадета.

Они продемонстрировали собравшимся свои навыки и умения.

После завершения показательной программы наступил торжественный момент - вынесли знамя школы и настало время приведения кадетов к присяге. Директор зачитывал текст обещания, а учащиеся повторяли священные слова.

Кадеты по очереди называли свои имена (всего 72), звучала клятва.

«Одно из самых серьезных наказаний в школе - за несоответствие кадета тому, что он говорил со сцены в момент принятия торжественного обещания», - сообщил директор школы Евгений Выборнов.

Девочек уже шесть лет как в кадеты не принимают - они учатся в школе по программе женской классической гимназии.

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Гость|28.09.2018 23:09|

попы были?

Гость|29.09.2018 06:08|

«Одно из самых серьезных наказаний в школе - за несоответствие кадета тому, что он говорил со сцены в момент принятия торжественного обещания»

Розгами?

Гость|29.09.2018 06:12|

Как же надоели эти военные. От них пользы ноль. Только деньги на них уходят.

Есть ЯО хватит. Никто на нас не нападет.

Гость|29.09.2018 06:14|

Гость писал(a):

Розгами?
рублём

Гость|29.09.2018 06:39|

Казёнщина с детства - чему она научит, не задушит ли она любознательность и творца в юноше?

Гость|29.09.2018 06:50|

Гость писал(a):

Казёнщина с детства - чему она научит, не задушит ли она любознательность и творца в юноше?
Они уже не творцы. Это обычные нахлебники, дети военных.

Они сами заработать ничего не могут, будут всю жизнь сидеть на шее государства, и на пенсию выйдут в 45 лет.

Зайдите в любую пензенскую военную часть, ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЮТ?

НИЧЕГО!!!!!! Дурью маются.

Гость|29.09.2018 07:01|

Гость писал(a):

Гость|29.09.2018 06:39|

Казёнщина с детства - чему она научит, не задушит ли она любознательность и творца в юноше?

Задушит. Но родители сознательно на это идут, отдавая ребенка в такие учебные заведения. Наверное они чем-то руководствуются. И потом, не всем же быть творцами.

Гость|29.09.2018 07:06|

Гость писал(a):

Но родители сознательно на это идут, отдавая ребенка в такие учебные заведения. Наверное они чем-то руководствуются.
пристроить на казенные харчи на всю жизнь - вот такой "тонкий" расчёт. нуууу, если при защите родиН своих хозяев ох прыски погибнут, то родакам - денежная компенсация - чем плохо

Гость|29.09.2018 08:29|

Сам то директор школы Евгений Выборнов приносил ли присягу или не служил в армии?

Гость|29.09.2018 08:33|

Гость писал(a):

Наверное они чем-то руководствуются. И потом, не всем же быть творцами.
Нахлебников у нас с избытком, а вот созидатели не в почете. Молодым везде дорога ( в виде безработицы) старикам везде почет в виде повышения пенсионного возраста.

Гость|29.09.2018 08:55|

У нас так принято, что абсолютные нули, далёкие от армии, нам ещё и диктуют, как жить. Но самое безгранично тупое это военная кафедра, откуда в жизнь выпускают тупейших лейтенантов запаса.

Гость|29.09.2018 08:56|

тупость строя

Гость|29.09.2018 09:10|

И главный ряженый.не имеющий медалей во время войны? Эталон подражания?

Гость|29.09.2018 09:14|

Гость писал(a):

Гость|29.09.2018 06:39|Казёнщина с детства - чему она научит, не задушит ли она любознательность и творца в юноше?
Да любознательные творцы по подворотням курят всякую хрень и клей нюхают

Гость|29.09.2018 09:18|

Гость писал(a):

Да любознательные творцы по подворотням курят всякую хрень и клей нюхают
А это как им позволяет их воспитание и развитие. Ваше видимо примерно такое же. Иначе вы бы вспомнили всех остальных людей, двигающих развитие науки и техники вперед.

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Имя: Гость
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