28.09.2018 | 11:16

Теплые сентябрьские выходные вновь подарили радостные мгновения посетителям парка аттракционов Города Спутника. Солнечной погодой воспользовались сотни желающих испытать остроту ощущений на каруселях, проверить меткость в тире, координацию - на батутах, храбрость - на самом высоком колесе обозрения в Пензенской области.

«Очень приятно здесь находиться, мы с семьей пришли в первый раз, надеемся, что успеем обойти все аттракционы», - поделился настроением один из посетителей, следовавший с дочерью от трассы для электромобилей в сторону качелей «Ермак».

«Я люблю здесь гулять! Живу в Спутнике, решение переехать сюда принимала, когда еще была беременна, именно потому, что здесь такая набережная, такой парк», - подчеркнула другая отдыхающая - молодая мама с коляской.

Выходные в парке аттракционов Спутника запомнились гостям и большой эстафетой - семейными стартами, в которых дружным командам предлагали на скорость пройти замысловатые состязания на силу и ловкость. Победителям вручили билеты на все аттракционы.

«Сезон близится к завершению, но последние теплые дни - они всегда самые «сладкие». Мы делаем все, чтобы наши гости вспоминали об отдыхе здесь как о ярком событии в жизни», - пояснил арт-директор ООО «Парк Спутника» Игорь Лакодин.

«Семьи наших сотрудников приняли участие в веселых стартах, понравилось, как все было организовано. Мы несколько лет вместе с «Термодомом» проводим «Зеленый марафон». Уверен, и дальше будем сотрудничать», - рассказал заместитель управляющего пензенским отделением ПАО Сбербанк Олег Калачев.

Какими будут следующие осенние выходные, решит погода. Впрочем, и в холодный сезон на набережной Города Спутника можно найти развлечения по душе. Следите за афишей мероприятий на сайте www.penza-sputnik.ru.