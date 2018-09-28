Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 сен 2018|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

Общество | Пензенцам в торговых центрах измерили давление и уровень холестерина

28.09.2018|13:31
Печать

Акция проходит в преддверии Всемирного дня сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября во многих странах мира. Ее участники смогли, не посещая медицинского учреждения, измерить артериальное давление, уровень холестерина, определить индекс массы тела и получить консультации врачей.

Специалисты расположились в одном из крупных торгово-развлекательных центров Пензы. Они приглашали всех желающих пройти экспресс-осмотр и выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наши показатели смертности от болезней систем кровообращения несколько превышают среднестатистические российские показатели, и поэтому принято такое решение - проведение массированной информационной, если можно сказать так, атаки на наше население для того, чтобы привлечь их внимание, для того, чтобы лишний раз заставить задуматься каждого жителя», - сообщила зам главного врача Пензенского областного Центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

«Во-первых, мне дали рекомендации и кардиолог, и невролог. Я давно уже не посещаю поликлинику, даже участкового врача, а вот здесь сейчас - и кровь, и давление, и я уже буду знать, по какой причине мне нужно обратиться в поликлинику», - поделилась участница акции Нина Трофимова.

В завершение мероприятия, направленного на оздоровление населения, создали инсталляцию из изображений сердец с показаниями прошедших обследование. Стикеры красного цвета информировали о существующих факторах риска.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!