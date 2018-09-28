28.09.2018 | 13:31

Акция проходит в преддверии Всемирного дня сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября во многих странах мира. Ее участники смогли, не посещая медицинского учреждения, измерить артериальное давление, уровень холестерина, определить индекс массы тела и получить консультации врачей.

Специалисты расположились в одном из крупных торгово-развлекательных центров Пензы. Они приглашали всех желающих пройти экспресс-осмотр и выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наши показатели смертности от болезней систем кровообращения несколько превышают среднестатистические российские показатели, и поэтому принято такое решение - проведение массированной информационной, если можно сказать так, атаки на наше население для того, чтобы привлечь их внимание, для того, чтобы лишний раз заставить задуматься каждого жителя», - сообщила зам главного врача Пензенского областного Центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

«Во-первых, мне дали рекомендации и кардиолог, и невролог. Я давно уже не посещаю поликлинику, даже участкового врача, а вот здесь сейчас - и кровь, и давление, и я уже буду знать, по какой причине мне нужно обратиться в поликлинику», - поделилась участница акции Нина Трофимова.

В завершение мероприятия, направленного на оздоровление населения, создали инсталляцию из изображений сердец с показаниями прошедших обследование. Стикеры красного цвета информировали о существующих факторах риска.