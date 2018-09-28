28.09.2018 | 17:27

В понедельник, 1 октября, в школе им. М. Ю. Лермонтова в селе Засечном стартует возобновленная программа «Компьютерные науки» для учителей.

Курс рассчитан на один месяц. За это время 75 учителей информатики освоят программу «Компьютерные науки: теория и методика преподавания основ программирования на языке Java». Его знание включено в программу курсов повышения квалификации учителей информатики.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, методическое пособие для занятий разработал учитель информатики и директор школы с. Ленино Пензенского района Игорь Емельянов. Он же выступит основным преподавателем на курсах.

Вторым наставником педагогов будет Владимир Фрайман – преподаватель компьютерных наук школы г. Беэр-Шева (Израиль).

В среду, 26 сентября, в пединституте ПГУ закончились курсы профессиональной переподготовки сельских учителей иностранного языка. Обучение прошли 60 человек.