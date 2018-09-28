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Общество | Пензенские учителя информатики изучат программирование на Java

28.09.2018|17:27
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В понедельник, 1 октября, в школе им. М. Ю. Лермонтова в селе Засечном стартует возобновленная программа «Компьютерные науки» для учителей.

Курс рассчитан на один месяц. За это время 75 учителей информатики освоят программу «Компьютерные науки: теория и методика преподавания основ программирования на языке Java». Его знание включено в программу курсов повышения квалификации учителей информатики.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, методическое пособие для занятий разработал учитель информатики и директор школы с. Ленино Пензенского района Игорь Емельянов. Он же выступит основным преподавателем на курсах.

Вторым наставником педагогов будет Владимир Фрайман – преподаватель компьютерных наук школы г. Беэр-Шева (Израиль).

В среду, 26 сентября, в пединституте ПГУ закончились курсы профессиональной переподготовки сельских учителей иностранного языка. Обучение прошли 60 человек.

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Гость|28.09.2018 17:55|

Таки и шо там почём?

Гость|28.09.2018 18:01|

А медведи на велосипеде.

Гость|28.09.2018 19:10|

Зачем? Кому Java нужна? Тем более школьным учителям!

Гость|28.09.2018 19:24|

Как раз учителям и нужна, чтобы подготовить учеников к будущей учебе в вузе. Студенты, будущие программисты, в основном учат java, это хороший базис, да и после выпуска можно сразу идти работать, основы языка будут, а это главное.

Имя: Гость
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