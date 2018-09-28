28.09.2018 | 16:32

В пятницу, 28 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и прокурор региона Наталья Канцерова приняли участие в открытом межрегиональном форуме прокуратур Приволжского федерального округа.

Форум прошел в Нижнем Новгороде. Его темой стало соблюдение законодательства при благоустройстве муниципальных образований.

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев подчеркнул: «Человек желает жить в комфортных и достойных условиях. Всем нравится, когда убраны подъезды и дворы. Государство уделяет достаточно пристальное внимание этому вопросу, но на местах не всегда получается так, как мы хотим. Прокуратура подключилась к этой теме и работает наряду с другими органами власти».

По его словам, в этой сфере во многих регионах округа прокуроры накопили богатый опыт, а органы власти нашли новые эффективные подходы к решению задач.

Иван Белозерцев, комментируя это выступление, отметил, что облик городов и сел Сурского края улучшается благодаря реализации как федерального проекта «Создание комфортной городской среды», так и местных инициатив. Тем не менее работа эта масштабна и многоэтапна, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В свою очередь Наталья Канцерова рассказала участникам форума, что в связи с ежегодным увеличением средств, выделяемых на благоустройство и дорожное строительство, на первый план выступают вопросы обеспечения законности их расходования. Прокуроры контролируют все этапы процесса, начиная с формирования бюджетов и программ и заканчивая приемкой результатов выполненных работ.

Участники форума изучили положительный опыт и успешные проекты формирования общественных пространств, благоустройства придомовых территорий и улиц. В завершение Сергей Зайцев отметил, что форум стал эффективной площадкой для обмена мнениями.

«Итоги форума будут учтены в дальнейшей работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами и властными структурами», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.