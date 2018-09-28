5 октября во всех домах Пензы должно стать тепло

28.09.2018 | 15:16

К 5 октября во все многоквартирные дома, объекты социальной сферы, учреждения Пензы должно поступить тепло.

«Из 78 котельных у нас запущено 59, из 148 ЦТП запущены 46, из 2 580 многоквартирных жилых домов, которые отапливаются от центрального отопления, обеспечены теплом 503 - это 19%, из 95 школ запущено 35», - отчитался начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов

Эти данные актуальны на утро пятницы, 28 сентября. Информация по подключению к теплу постоянно меняется. Где-то пуск прошел гладко, где-то во время работ произошли прорывы, от которых никто не застрахован.

Так что уже скоро горожанам придется платить за услугу. На компенсацию расходов на тепловую энергию могут рассчитывать горожане, которые проживают в одно- и двухэтажных многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета.

«Плата по нормативам за отопление в указанных домах превышает средние нормативы по городу примерно на 20%. В таком объеме предполагается установление мер социальной поддержки - 20% от стоимости отопления», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Второй год муниципалитет изыскивает средства на то, чтобы оказать финансовую помощь горожанам.

«Из расходов бюджета города Пензы на отопительный период составит 5,7 миллиона рублей», - добавил Юрий Ильин.

Получить компенсацию жители могут, обратившись в социальное управление. Можно писать заявление на возврат денег ежемесячно либо после отопительного сезона получить всю сумму за прошедший период.