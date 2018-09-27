27.09.2018 | 09:54

Зареченский городской суд обязал 59-летнего местного жителя компенсировать бывшей жене - ровеснице моральный вред за причиненную автомобилем травму.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. Мужчина предложил супруге подвезти ее в суд - на процесс по делу о взыскании с него алиментов на ее содержание.

«Однако они не нашли согласия в вопросе, на какое сиденье должна была сесть женщина. При попытке потерпевшей занять место в салоне управляемого им автомобиля Chevrolet Niva мужчина не убедился в безопасности начала маневра и тронулся с места, допустив наезд на потерпевшую. Женщина получила травму бедра и закрытый перелом фаланги пальца левой кисти, расцененный экспертом как вред здоровью средней тяжести», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Зареченка требовала с теперь уже бывшего мужа компенсировать ей моральный вред суммой 80 000 рублей, однако ей присудили только 50 000. «При снижении размера взыскиваемого вреда суд наряду с другими обстоятельствами дела принял во внимание способность истицы участвовать в заседании через полчаса после полученной травмы», - уточнила Светлана Артамонова.

Мужчина подал в областной суд жалобу на решение Зареченского городского суда, его оставили без изменения.

Иск о взыскании с ответчика алиментов на содержание бывшей жены был удовлетворен.