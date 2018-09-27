Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 сен 2018|17:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  77.04  |  $  65.84

Общество | Ветеранов пензенского комсомола приглашают на субботник

27.09.2018|16:00
Печать

В субботу, 29 сентября, в Пензе, в Комсомольском (бывшем Олимпийском) парке культуры и отдыха на ул. Гагарина, 6, пройдет субботник, на который приглашают ветеранов ВЛКСМ.

«Сбор участников мероприятия состоится в 9:45. Начало субботника - в 10:00», - сообщили в пресс-службе администрации города.

На сайте gismeteo.ru сообщается, что в субботу в Пензе ожидается от 9 до 14 градусов тепла и солнечная погода. Небольшой дождь возможен лишь вечером.

Ранее оргкомитет по подготовке к 100-летию ВЛКСМ попросил откликнуться ветеранов комсомола, желающих принять участие в праздновании юбилея. Оно запланировано на 29 октября.

В регионе идет активная подготовка к юбилею ВЛКСМ. Это открытие музея молодежи и вскрытие капсулы с посланием потомкам, написанным пензенскими комсомольцами в 1968 году. В области проходят конкурсы детского рисунка и комсомольской песни. А в музее И. Н. Ульянова 28 сентября откроется выставка «Пензенский комсомол в боях и труде».

0
0
0
0
 
Гость|27.09.2018 16:33|

Сколько заплатят за труд?

Гость|27.09.2018 16:48|

Все прально, ветеранам - субботник (т.е. бесплатное разгребание дерьма), чиновникам и депутатам - состязания по шахматам и дартсу в "Рубине" (аренда за счет бюджета)

Начало в одно и то-же время.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|27.09.2018 16:55|

Белозерцев ВПЕРЁД!!!

Гость|27.09.2018 16:57|

Вот для чего на время поменять название? Нужен халявный трудовой резерв?

Дмитрий Н. Мотовилов|27.09.2018 16:59|

Гость писал(a):

Все прально, ветеранам - субботник (т.е. бесплатное разгребание дерьма),
Вы не понимаете. Это пенсионная элита области. Будут угощения и подарки, концерт. За счёт казны.

Интересно постоять рядом и посмотреть на это мероприятие, но без вилки и ложки, естественно.

Гость|27.09.2018 17:00|

Эта акция для выявления активный "бывших" комсомольцев.А затем,после субботника, обсуждение празднования 100-летия.

Гость|27.09.2018 17:01|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Все прально, ветеранам - субботник (т.е. бесплатное разгребание дерьма),
Вы не понимаете. Это пенсионная элита области. Будут угощения и подарки, концерт. За счёт казны.

Интересно постоять рядом и посмотреть на это мероприятие, но без вилки и ложки, естественно.

Дим,ты не стой.Не пригласят.

Дмитрий Н. Мотовилов|27.09.2018 17:12|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Гость писал(a):
Все прально, ветеранам - субботник (т.е. бесплатное разгребание дерьма),
Вы не понимаете. Это пенсионная элита области. Будут угощения и подарки, концерт. За счёт казны.

Интересно постоять рядом и посмотреть на это мероприятие, но без вилки и ложки, естественно.

Дим,ты не стой.Не пригласят.
Я без приглашения хожу. Они меня узнают, некоторые... Сяду в сторонке и читаю мысли и настроение. Это интересно.

Гость|27.09.2018 17:25|

ЛИДИН, БЕЛОЗЕРЦЕВ , вперед к храму, разрушенный вашими потомками, ХРАМ на СПАССКОЙ площади. ВОТ ЭТО ПРИМЕР ПОКАЯНИЯ.

Гость|27.09.2018 17:26|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

. Сяду в сторонке и читают мысли и настроение. Это интересно.
А поучаствовать как комсомолец ?

Гость|27.09.2018 17:49|

Сначала перебьём белогвардейскую рыночную контру - затем на субботник выйдем .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!