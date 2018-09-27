27.09.2018 | 16:00

В субботу, 29 сентября, в Пензе, в Комсомольском (бывшем Олимпийском) парке культуры и отдыха на ул. Гагарина, 6, пройдет субботник, на который приглашают ветеранов ВЛКСМ.

«Сбор участников мероприятия состоится в 9:45. Начало субботника - в 10:00», - сообщили в пресс-службе администрации города.

На сайте gismeteo.ru сообщается, что в субботу в Пензе ожидается от 9 до 14 градусов тепла и солнечная погода. Небольшой дождь возможен лишь вечером.

Ранее оргкомитет по подготовке к 100-летию ВЛКСМ попросил откликнуться ветеранов комсомола, желающих принять участие в праздновании юбилея. Оно запланировано на 29 октября.

В регионе идет активная подготовка к юбилею ВЛКСМ. Это открытие музея молодежи и вскрытие капсулы с посланием потомкам, написанным пензенскими комсомольцами в 1968 году. В области проходят конкурсы детского рисунка и комсомольской песни. А в музее И. Н. Ульянова 28 сентября откроется выставка «Пензенский комсомол в боях и труде».