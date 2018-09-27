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Общество | В Пензенском зоопарке пума Афина родила пятерых котят

27.09.2018|17:20
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В Пензенском зоопарке пума по кличке Афина впервые стала мамой: у нее родились пять малышей.

Это случилось 23 сентября, когда отмечается праздник другого животного - День тигра.

«Афина прекрасная мама, она вылизывает, согревает и кормит котят. Все пятеро прекрасно выглядят. Пол их пока не известен, поскольку новоиспеченное семейство стараются лишний раз не тревожить», - сообщается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы не беспокоить Афину и ее детей, зимняя экспозиция кошек пока закрыта. Посетителей просят отнестись к этой мере предосторожности с пониманием. Сотрудники зоопарка пообещали, что Дом кошек вновь откроется для посещения, как только котята немного подрастут.

Источник — фото vk.com/zoo_pnz
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Гость|27.09.2018 18:00|

Хоть бы одна новость радует!С днём рождения!!!!!

Гость|27.09.2018 19:02|

Искренне рад,здоровья маме и котятам!

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