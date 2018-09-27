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Общество | В Пензенской области отмечается дефицит учителей физкультуры

27.09.2018|15:50
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Физическая культура в ближайшее время должна догнать общую по количеству специалистов, задействованных в отрасли. Пока что цифры сильно различаются.

«Разрыв между культурой и спортом на самом деле огромный, куда ни приедем - 50 человек. Тут большие проблемы», - отметил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В обсуждении вопросов подготовки специалистов и перспектив развития кадрового потенциала приняли участие представители правительства региона, члены Общественного совета при министерстве физической культуры и спорта, руководители структурных подразделений.

Согласно нормативам, обеспеченность тренерами и преподавателями должна составлять 26 человек на 10 000 населения. Всего в четырех населенных пунктах области - Пензе, Заречном, Наровчате и Иссе - пропорция соответствует.

«В остальных дела у нас обстоят не очень: Городище, Шемышейка, Бессоновский, Белинский, Пензенский районы», - добавил Григорий Кабельский.

По словам Григория Кабельского, к тренерской работе необходимо привлекать как можно больше молодых специалистов. Желательно, чтобы это были выпускники местных спортшкол и училищ. Сейчас в сфере трудится много преподавателей предпенсионного возраста.

Также во время коллегии собравшиеся обсудили вопрос развития физической культуры и спорта в городе Кузнецке и Земетчинском районе.

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