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Общество | В Пензе начали подавать тепло в жилые дома

27.09.2018|16:22
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Отопительный сезон-2018/2019 в Пензе стартовал. Первые счастливчики уже появились.

«Вовремя. Погодные условия резко ухудшились», - отметила учитель начальных классов школы № 77 Елена Есина.

Горячим батареям радуются не только в школе № 77, но и в ряде других, а также в некоторых больницах, детских садах и других социальных объектах. Тепло начали подавать и в жилые дома. Ситуация меняется каждый час.

О том, что сделано меньше чем за сутки, рассказывали на заседании штаба по подготовке к зиме.

«Подключен на сегодняшнее утро 81 жилой дом согласно графику. Это 3% от всего количества жилых домов. Общеобразовательные учреждения: из 94 школ подключены 10 - это 10%. Детские дошкольные учреждения: из 115 подключены 20 учреждений - это 17%», - отметил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Начальник областного управления ЖКХ Михаил Панюхин подчеркнул: обычно в Пензе мнения людей относительно того, когда пускать тепло, сильно расходятся. Угодить всем не получится.

«На сегодняшний день такая в городе схема теплоснабжения, что включить отдельно источники без «социалки», или одну «социалку» без жилья невозможно, надо включать все в комплексе», - сообщил он.

На заседании штаба говорили о ситуации с пуском тепла в целом по области. Где-то она более благополучна, где-то - менее. Причиной проблем чаще всего являются долги перед ресурсоснабжающими предприятиями

«Если так, то не будет отопления в Белинском, и такая же ситуация в Сердобском районе, где по три года не платили. Мещерское и Сокольск отключены, включаться не будут», - заявил представитель ресурсоснабжающей организации Владислав Портнов.

В первых числах октября в основном объекты в регионе должны быть с горячими батареями. На пуск отопительной системы коммунальщикам отводится 10 дней.

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Гость|27.09.2018 19:36|

penzainform.ru писал(a):

Первые счастливчики уже появились.
Первые страдальцы тоже появились. Но об этом вы конечно не снимите сюжет. Как и о космических суммах всего за 4 дня отопления в сентябре. По традиции перерасчет за отопление в сентябре происходит в ноябре.penzainform.ru писал(a):
Начальник областного управления ЖКХ Михаил Панюхин подчеркнул: обычно в Пензе мнения людей относительно того, когда пускать тепло, сильно расходятся. Угодить всем не получится.
А не надо всем угождать всем. Просто строго выдерживайте правило 5 суток среднесуточная температура ниже +8. Вот и всё. Опять отопление включили на глазок.

Гость|27.09.2018 20:24|

Почему не исполняют предписание градоначальника-сказано же,начать с детских садов,школ,больниц,а потом уже жилой фонд города...Все детсады и больницы стали получать тепло?! Все делается ради бабла,а не ради граждан.

Гость|27.09.2018 20:30|

Зачем так рано отопление включили? Никогда 27 сентября отопления не было а сейчас есть!

Гость|27.09.2018 20:33|

Гость писал(a):

Зачем так рано отопление включили? Никогда 27 сентября отопления не было а сейчас есть!
Т-плюс денег хочет. Вот и "договорились" с мэрией дать тепло пораньше. А на людей всем плевать. Пенсию отняли, НДС подняли, бензин подорожал. Так еще содрать за отопление в сентябре хотят.

Гость|27.09.2018 20:33|

жри же тебе сказали

Гость|27.09.2018 20:36|

Гость писал(a):

Просто строго выдерживайте правило 5 суток среднесуточная температура ниже +8.
Золотые слова! а то сейчас включат, а в выходные +16, 3 октября +16. Будем дружно платить за отопление улицы. Кому это надо?! Только тем, кто нам счет выставит потом за это.

Имя: Гость
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