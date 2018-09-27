27.09.2018 | 16:22

Отопительный сезон-2018/2019 в Пензе стартовал. Первые счастливчики уже появились.

«Вовремя. Погодные условия резко ухудшились», - отметила учитель начальных классов школы № 77 Елена Есина.

Горячим батареям радуются не только в школе № 77, но и в ряде других, а также в некоторых больницах, детских садах и других социальных объектах. Тепло начали подавать и в жилые дома. Ситуация меняется каждый час.

О том, что сделано меньше чем за сутки, рассказывали на заседании штаба по подготовке к зиме.

«Подключен на сегодняшнее утро 81 жилой дом согласно графику. Это 3% от всего количества жилых домов. Общеобразовательные учреждения: из 94 школ подключены 10 - это 10%. Детские дошкольные учреждения: из 115 подключены 20 учреждений - это 17%», - отметил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Начальник областного управления ЖКХ Михаил Панюхин подчеркнул: обычно в Пензе мнения людей относительно того, когда пускать тепло, сильно расходятся. Угодить всем не получится.

«На сегодняшний день такая в городе схема теплоснабжения, что включить отдельно источники без «социалки», или одну «социалку» без жилья невозможно, надо включать все в комплексе», - сообщил он.

На заседании штаба говорили о ситуации с пуском тепла в целом по области. Где-то она более благополучна, где-то - менее. Причиной проблем чаще всего являются долги перед ресурсоснабжающими предприятиями

«Если так, то не будет отопления в Белинском, и такая же ситуация в Сердобском районе, где по три года не платили. Мещерское и Сокольск отключены, включаться не будут», - заявил представитель ресурсоснабжающей организации Владислав Портнов.

В первых числах октября в основном объекты в регионе должны быть с горячими батареями. На пуск отопительной системы коммунальщикам отводится 10 дней.