27.09.2018 | 16:36

Сельчанин из Шемышейского района, живущий на две семьи, выплатил долг по алиментам на своих четверых детей, после того как приставы в очередной раз арестовали его имущество. При этом вместо положенных 70 000 рублей отец отдал 100 000.

Сельчанин помогал обеим своим семьям, но такая возможность у него была не всегда, поэтому копились долги.

«На время его проживания то с одной, то с другой семьей взыскатели то забирали исполнительные листы, то вновь предъявляли их в службу. Это и вносило определенную смуту в его жизнь», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

После очередного ареста имущества мужчина погасил задолженность, решил перестать употреблять алкоголь и устроился на работу.

«Чтобы соблазн вернуться к прежнему образу жизни был меньше, он представил справку о трудоустройстве, и исполнительные документы были направлены на удержание из заработной платы», - добавили в управлении.

Исполнительные производства в отношении сельчанина прекратили. Однако, если он потеряет работу, их возобновят.