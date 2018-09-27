Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|27 сен 2018|17:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  77.04  |  $  65.84

Общество | Приставы заставили сельчанина отдать долги детям из обеих его семей

27.09.2018|16:36
Печать

Сельчанин из Шемышейского района, живущий на две семьи, выплатил долг по алиментам на своих четверых детей, после того как приставы в очередной раз арестовали его имущество. При этом вместо положенных 70 000 рублей отец отдал 100 000.

Сельчанин помогал обеим своим семьям, но такая возможность у него была не всегда, поэтому копились долги.

«На время его проживания то с одной, то с другой семьей взыскатели то забирали исполнительные листы, то вновь предъявляли их в службу. Это и вносило определенную смуту в его жизнь», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

После очередного ареста имущества мужчина погасил задолженность, решил перестать употреблять алкоголь и устроился на работу.

«Чтобы соблазн вернуться к прежнему образу жизни был меньше, он представил справку о трудоустройстве, и исполнительные документы были направлены на удержание из заработной платы», - добавили в управлении.

Исполнительные производства в отношении сельчанина прекратили. Однако, если он потеряет работу, их возобновят.

0
0
0
0
 
Гость|27.09.2018 17:46|

penzainform.ru писал(a):

Это и вносило определенную смуту в его жизнь
вот она смута-то откуда взялась

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!